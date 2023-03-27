Bilecik Belediye Başkanvekili Subaşı Ve Chp İl Örgütü, İftarda Vatandaşla Buluştu

Bilecik Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ve hayırsever iş insanlarının da destek verdiği iftar yemeğinde binlerce kişi aynı sofrada buluştu.

Bilecik Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ve hayırsever iş insanlarının da destek verdiği iftar yemeğinde binlerce kişi aynı sofrada buluştu.



Kurulan iftar çadırında Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukcu, milletvekili aday adayları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile binlerce vatandaş bir araya geldi.

Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bugün iftarımızı il başkanımız, milletvekilimiz, ilçe başkanlarımız, milletvekili aday adaylarımız, Cumhuriyet Halk Partisi ailemiz ve vatandaşlarımızla belediyemizin iftar çadırında yaptık. Yemeğimizi bölüşürken hem dertleştik hem de geleceğe dair umutlarımızı paylaştık. Bu bahar hepimize çok iyi gelecek. İftar çadırımız, Ramazan ayı boyunca Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlarımıza hizmete devam edecektir. Hayırlı Ramazanlar Bilecik" dedi.

Anka Haber Ajansı