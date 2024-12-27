Bilecik Belediye Meclis'inde Tansiyon Yükseldi

Bilecik Belediye Meclisi olağanüstü toplantısında gerilim yaşandı. Belediyenin borçlarına karşılık kredi sözleşmesi yapabilmek için yetki isteyen Başkan Melek Mızrak Subaşı'na itiraz eden AK Partili meclis üyeleri toplantıyı terk etti.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Meclisi olağanüstü toplantısında gerilim yaşandı. Belediyenin borçlarına karşılık kredi sözleşmesi yapabilmek için yetki isteyen Başkan Melek Mızrak Subaşı'na itiraz eden AK Partili meclis üyeleri toplantıyı terk etti.

Bilecik Belediye Meclisi, Başkan Melek Mızrak Subaşı Başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde olağanüstü toplantı. Görüşülen tek madde belediye borçlarını ödemek için İş Bankası ile kredi sözleşmesi yapmak konusunda Başkan Subaşı'ya yetki vermekti. Tartışma yaratan madde şöyle:

"Belediyemiz faaliyetleri ile ilgili borçlarımıza karşılık, mahkemelerce karara bağlanmış dosyalarla ilgili hukuki süreç içerisinde icra dairelerine ve mahkemelere verilmek üzere Türkiye İş Bankası A.Ş.’den 150 milyon TL Teminat Mektubu Kredisi kullanılması, teminat mektubuna karşılık olarak Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi 89 ada 15 parsel ve Gazipaşa Mahallesi 61 ada 33,34,35 nolu parsellerin Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye ipotek olarak gösterilmesi ve Teminat Mektubuna ilişkin kredi sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi."

AK Partili ve MHP’li grup sözcüleri maddeye karşı çıktıklarını belirterek, oylamaya geçildiği sırada AK Parti Grup Sözcüsü Onur Şeker müdahale etti. Şeker, kendilerinin dinlenmediği iddiası ile Subaşı’na, "Amacım oraların tartışılması. Şu an Bilecik Belediyesi’nin ve Bilecik halkının hakkını gasp ediyorsunuz. Ben bu toplantıyı terk ediyorum. Siz bu şekilde söz hakkını gasp edemezsiniz. Buyurun babanızın mekanı gibi yönetin Meclisi" dedi. Ardından AK Partili meclis üyeleri salonu terk etti.

"Bu konu tartışmaya açık değil, oylamaya açık bir konu"

Başkan Subaşı ise AK Partililerin salonu terk etmelerinin ardından, "Bu konu tartışmaya açık değil, oylamaya açık bir konudur. Herhangi bir siyasi parti burada siyasi şov yaparsa meclis salonunu terk etmeye mahkumdur" dedi.

Oylamaya sunulan madde, CHP’li üyelerin "'evet'" MHP’li üyelerin "'hayır'" oylarına karşı oy çokluğuyla kabul edildi.

Anka Haber Ajansı