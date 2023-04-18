Bilecik Chp İl Örgütü Yurttaşlarla Bir Araya Geldi

CHP tarafından Bilecik Atatürk Parkı’nda kurulan stantta yurttaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı, talep ve görüşler alındı. Programa, Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı da katıldı.

CHP tarafından Bilecik Atatürk Parkı’nda kurulan stantta yurttaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı, talep ve görüşler alındı. Programa, Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı da katıldı.

Bilecik CHP İl Örgütü tarafından Atatürk Parkı’nda yurttaşları bilgiledirmeye yönelik bir program düzenlendi. Programa; CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Başkanvekili Mızrak Subaşı, Milletvekili adayı Vedat Kazıcı, Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukcu ve partililer katıldı.

Program hakkında Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Mızrak Subaşı, "CHP İl Başkanı’mız Mehmet Metin Yaşar, Milletvekili’miz Yaşar Tüzün, Milletvekili adayımız Vedat Kazıcı, Merkez İlçe Başkanı’mız Berna Pamukcu ve partililerimizle birlikte Atatürk Parkı üzerinde kurulan parti standımızı ziyaret ettik, vatandaşlarımızla buluştuk. Sana söz Bilecik, en güzel bahar çok yakında hepimizin" dedi.

Anka Haber Ajansı