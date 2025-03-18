Bilecik'te Chp'nin Ön Seçim Hazırlıkları Tamamlandı

CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, 23 Mart’ta gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ön seçimi için kentte 7 merkezde sandık kurulacağını açıkladı. Karaçam, "Sokakta vatandaşın düşüncelerine kulak verdiğimizde erken seçim kaçınılmaz görünüyor. Bu nedenle biz de adayımızı erkenden belirleme yoluna gidiyoruz" dedi.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK)- CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, 23 Mart’ta gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ön seçimi için kentte 7 merkezde sandık kurulacağını açıkladı. Karaçam, "Sokakta vatandaşın düşüncelerine kulak verdiğimizde erken seçim kaçınılmaz görünüyor. Bu nedenle biz de adayımızı erkenden belirleme yoluna gidiyoruz" dedi.

CHP, bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçimde Bilecik’te toplam 7 noktada sandık kurulacak ve 2 bin 7 CHP üyesinin oy kullanması bekleniyor. CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, ön seçime ilişkin açıklama yaptı. Karaçam, şunları söyledi:

''Bu hafta 23 Mart Pazar günü cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek adına tüm Türkiye’de örgütlerimiz sandıkta yerlerini alacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ön seçimi için çok coşkulu ve heyecanlıyız. Bilecik Merkezde 2 bin 7 üyemiz sandığa gidecek. Onların sandıklara kolay ulaşımı açısından 7 tane sandık oluşturduk. 28 Şubat ön seçim için oy kullanma tarihinin son günüydü ama katılımlar hala devam ediyor. ‘Baba ocağına dön’ çağrısı sadece ön seçimle nitelendirilebilecek bir çağrı değil. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık tarihi ile her zaman baba ocağı konumunu korumuştur bundan sonra da korumaya devam edecektir. Bu sebepten ötürü evet bugün katılan üyelerimiz bu aşamada belki ön seçimde oy kullanamayacaklar ama beraber olmak, örgütlü mücadele etmek her zaman çok önemli. Bu çağrımızı buradan yeniden yineleyelim, tüm vatandaşlarımızı tekrardan baba ocağımıza davet etmiş olalım.''

''Biz yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karaçam, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir hukuk devleti olduğu inancını her zaman taşıyoruz, taşımaya da devam etmek istiyoruz. Bu durumlarla karşılaşılabileceği maalesef son dönemlerde ön görülüyor. Ama biz yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Hem ön seçim için hem de erken seçim için örgütlerimiz ile dimdik ayaktayız. Mücadelemizi de sonuna kadar vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

''Erken seçim kaçınılmaz"

''Sokakta vatandaşın düşüncelerine kulak verdiğimizde erken seçim kaçınılmaz gibi gözüküyor'" diyen Karaçam, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Erken seçim konusunda olumlu düşüncelere sahibiz. Çünkü biz erken seçim istiyoruz. Erken seçim adayının da erken belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Anketlerde keza sokakta vatandaşın düşüncelerine kulak verdiğimizde erken seçim kaçınılmaz gibi gözüküyor. O sebepten ötürü de biz adayımızı erken belirleme yoluna gidiyoruz. Yani 100 metre engelli koşusundan ziyade maraton koşusu mücadelesi vermek zorundayız. Örgütlerimiz buna hazır, enerjik. Bu sebepten ötürü erken seçimin kaçınılmaz olduğunu tekrardan yinelemek istiyorum. Çünkü ülkenin durumu ortada ve kurtuluşunda seçimde olduğunu düşünüyorum.''

Anka Haber Ajansı