Bilecik'te Çiftçilerden Traktörlü Eylem

Bilecikli çiftçiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı alım fiyatlarına tepki göstermek için traktörleriyle eylem yaptı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "Emekliden ve işçiden sonra şimdi de çiftçide tasarruf devri başladı. Mazota bir yılda yüzde 105 geldi. Gübreye bir yılda yüzde 40 zam, zirai ilaçlara yüzde 50 zam geldi. Bu zamlar yapılırken ve bu zamlar gelirken Türk köylüsünün ve çiftçisinin ürettiği buğdaya maalesef yüzde 12 oranında zam yapıldı" dedi.

(BİLECİK)- Bilecikli çiftçiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı alım fiyatlarına tepki göstermek için traktörleriyle eylem yaptı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "Emekliden ve işçiden sonra şimdi de çiftçide tasarruf devri başladı. Mazota bir yılda yüzde 105 geldi. Gübreye bir yılda yüzde 40 zam, zirai ilaçlara yüzde 50 zam geldi. Bu zamlar yapılırken ve bu zamlar gelirken Türk köylüsünün ve çiftçisinin ürettiği buğdaya maalesef yüzde 12 oranında zam yapıldı" dedi.

Bilecik'te çiftçiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı alım fiyatlarına tepki göstermek amacıyla traktör konvoyu düzenlendi. CHP Bilecik İl Başkanlığı öncülüğünde Şehir Mezarlığı ve 1. Organize Sanayi Bölgesi önünde toplanan çiftçiler, traktörleriyle kent merkezinde kornalar eşliğinde geçiş yaptı. CHP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve İl Başkanı Ali Özdemir'in de traktörüyle katıldığı konvoyun ardından, Atatürk Parkı önünde basın açıklaması düzenlendi.

"Külliyen bir zararla karşı karşıyasınız"

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün şunları söyledi:

"Emekliden ve işçiden sonra şimdi de çiftçide tasarruf devri başladı. Mazota bir yılda yüzde 105 geldi. Gübreye bir yılda yüzde 40 zam geldi ve zirai ilaçlara bir yılda yüzde 50 zam geldi. Bu zamlar yapılırken ve bu zamlar gelirken Türk köylüsünün ve çiftçisinin ürettiği buğdaya maalesef yüzde 12 oranında zam yapıldı. Arpaya da yüzde 3 zam yapıldı. Oysa Türk çiftçisinin ürettiği sadece buğday maliyeti 11.5 lirayken, bugünkü bu tek adam iktidarı buğday fiyatını 9.250 olarak açıkladı. Bu iktidardan önceki iktidar yani 2002 yılındaki rahmetli Ecevit iktidarında sizler bir ton buğday sattığınızda tam 20 adet küçük altın alıyordunuz. Şimdi geldiğimiz noktada bir ton buğday sattığınızda iki adet küçük altın alıyorsunuz. Yani bu iktidar 20 yılda sizin cebinizden on sekiz tane küçük altını çalmış durumda. Ha cebinizden para çalmış ha sizin değerinizi vermemiş ve cebinizden böylece parayı buharlaştırmış durumda. Bunun hesabını yapın lütfen. Türk çiftçisinin geldiği nokta maalesef böyle."

"Çiftçimizin sendikası yok"

CHP İl Başkanı Ali Özdemir ise şunları söyledi:

"İşçilerin sendikaları var, emeklilerin sendikaları var, çiftçimizin sendikası yok. Ne var, Ziraat odası var. Nerede? Bizim aidat yatırdığımız Ziraat Odası Başkanı destek vermeyeceğini açıklıyor, Nerede? Yazıklar olsun. Mazot 2023'de 23 lirayken, Şimdi 43 liraya mazot alacağız. Gübre fiyatları yüzde 300 arttı. Bu kadar gübre fiyatlarını arttırdılar diye bizim buğdayımızın fiyatı ne oldu? 9 bin 250 açıklandı. Buğdayın bir kilosunun maliyeti 10 lira 80 kuruş. Bugün bu paralara mal ettiğimiz buğdayı Devlet bizden 9 bin 250 liraya alacağım diyor. İnanın 9 bin 250 lira yapmayacak. Sekiz buçuk liradan bir kuruş fazla para vermeyecek. Bin 750 liraya kadar destek vereceğim diyor. Bu destekte de indirim yapacak. Peki hal böyleyken Ukrayna'dan niye buğday ithal ediyoruz arkadaşlar. Bu çiftçinin, emek veren bu kadar emeğinin teri, bu kadar basit harcanabilir mi?"

Anka Haber Ajansı