Bilecik'te Minibüs, Sulama Kanalına Devrildi: 2’si Ağır 7 Yaralı

Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde takla atıp, sulama kanalına yuvarlanan minibüsteki 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Selçik köyü mevkisinde meydana geldi. Ahmet Gök'ün kullandığı 34 DMV 370 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, takla atarak sulama kanalına devrildi. Kazada, araçtaki 2'si ağır 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı