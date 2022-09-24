Bilecik'te Tır Yan Yattı; Şoför Yaralı

Bilecik'te Tır Yan Yattı; Şoför Yaralı

BİLECİK'te, kontrolden çıkarak devrilip, yan yatan TIR'ın şoförü Ahmet Akça (31) yaralandı.

BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te, kontrolden çıkarak devrilip, yan yatan TIR'ın şoförü Ahmet Akça (31) yaralandı.

Kaza, Bilecik-Sakarya yolunun bakım nedeniyle bölünen kısmında meydana geldi. Ahmet Akça'nın kullandığı 64 LT 68 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, devrilerek yan yattı. Kazada yerinde sıkışan Akça, ihbarla bölgeye gelen AFAD ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan Akça, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ahmet Akça'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Bilecik'te Tır Yan Yattı; Şoför Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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