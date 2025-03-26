Bilecik’te Üniversite Öğrencileri, İmamoğlu İçin Yürüdü

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK)- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, CHP'nun Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etti.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik tepkiler ülke genelinde sürerken, Bilecik’te de üniversite öğrencileri bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan grup, Atatürk Parkı’na yürümek istedi. Ancak kısa süreli polis engeliyle karşılaşan öğrenciler, yapılan görüşmelerin ardından Alirıza Özkay Caddesi güzergâhını kullanarak parka ulaştı.

Atatürk Parkı’nda bir araya gelen öğrenciler, "'Susma, sustukça sıra sana gelecek'', "'Direne direne kazanacağız'', "'Hak, hukuk, adalet'" ve "'Her yer Taksim, her yer direniş'" sloganları attı. Protesto oturma eylemiyle sona erdi.

Anka Haber Ajansı