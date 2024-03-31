Bilge Yılmaz Görevinden İstifa Etti, Akşener’i İstifaya Davet Etti

Bilge Yılmaz Görevinden İstifa Etti, Akşener’i İstifaya Davet Etti

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz görevinden istifa ederek, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok” dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz görevinden istifa ederek, "'İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok'" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i istifaya davet etti. Yılmaz’ın seçim sonuçlarını kastederek X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu: “Cumhuriyet’in Ruhuna Ve Devrimlerine Sahip Çıkan Bütün Vatan Evlatlarına Selam Olsun”
Kemal Kılıçdaroğlu: “Cumhuriyet’in Ruhuna Ve Devrimlerine Sahip Çıkan Bütün Vatan Evlatlarına Selam Olsun”
Chp İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: “Kutlamaya Tüm İzmir'i Davet Ediyoruz”
Chp İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: “Kutlamaya Tüm İzmir'i Davet Ediyoruz”
Yerel Seçim 2024... Afyonkarahisar'da Son Durum
Yerel Seçim 2024... Afyonkarahisar'da Son Durum
Chp İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın Oy Kullandığı Sandık Sonuçları
Chp İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın Oy Kullandığı Sandık Sonuçları
Yerel Seçim 2024... Kırıkkale’de Son Durum
Yerel Seçim 2024... Kırıkkale’de Son Durum
Chp’nin Fatih Adayı Mahir Polat: “2 Puan Öndeyiz. Bazı Okullarda Elektrik Kesintisi Haberleri Gelmeye Başladı”
Chp’nin Fatih Adayı Mahir Polat: “2 Puan Öndeyiz. Bazı Okullarda Elektrik Kesintisi Haberleri Gelmeye Başladı”
Yerel Seçimler 2024... Artvin'de Son Durum
Yerel Seçimler 2024... Artvin'de Son Durum