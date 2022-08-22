Bingöl'de 2 Farklı Noktada Çıkan Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de 2 Farklı Noktada Çıkan Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

BİNGÖL'de iki farklı noktada çıkan otluk yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de iki farklı noktada çıkan otluk yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçe Jandarma Komutanlığı Ekinyolu bölgesindeki otlukta saat 12.30 sıralarında, eğitim atışı sırasında sekin mermi nedeniyle ot yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, TOMA ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, kısa sürede kontrol altında alındı. Bu sırada aynı bölgede ikinci bir yangın daha çıktı. Bölgeye takviye ekipler gönderildi. Ekiplerin çalışması ile ikinci yangın da kontrol altına alındı.

Ekipleri soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Yangınlarla ile ilgili Bingöl Valiliği de açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 12.30 sularında merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Ekinyolu atış alanında eğitim atışı esnasında mermi sekmesi sonucu kuru ot yangını meydana gelmiştir. Yangına ilk etapta 1 TOMA, 2 itfaiye, 1 arazöz ve 55 personel ile müdahale edilerek örtü yangını kontrol altına alınmıştır. Yangında yaklaşık 10 dönüm kuru ot yanmış olup, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Ancak soğutma çalışmaları devam ederken farklı noktalarda tekrar ot yangını çıkmış olup Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 greyder ve 30 personel, Emniyet Müdürlüğü'ne ait 4 TOMA, Ilıcalar Belediyesi'ne ait 1 itfaiye, Bingöl Belediyesi'ne ait 2 araç ve personel, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 2 komando timi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden 1 sulama aracı ile yangına müdahale edilerek, tekrar kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi. (DHA)

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Bingöl'de 2 Farklı Noktada Çıkan Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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