Bingöl'de Çiftlik Yangını; 6 Bin 500 Balya Saman Kül Oldu

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL merkeze bağlı Ağaçeli köyündeki çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 6 bin 500 balya saman, kullanılamaz hale geldi.

Ağaçeli köyünde, Hanefi Kayran'a ait çiftlikte dün akşam, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Bingöl ile Genç ve Solhan ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 6 bin 500 balya saman, kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı