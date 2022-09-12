Bingöl'de Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Genç ilçesinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Genç ilçesi su deposu mevkisinde çıktı. Çam ağaçlarının bulunduğu bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Orman İşletme ekipleri ve Genç Belediyesi'ne bildirdi. Kısa sürede gelen ekiplere vatandaşlar da destek verdi. Müdahale sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaların sürdürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Bingöl'de Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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