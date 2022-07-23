Bingöl'de Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

Bingöl'de Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)-BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Genç ilçesinin Güzeldere köyünde bulunan ormanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Genç Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışması sonucu alevler büyümeden kontrol altına alarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına, 1 arasöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi, 1 su tankeri ve 15 personel katıldı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bingöl'de Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kazada Ölen 4 Kuzen, Toprağa Verildi
Kazada Ölen 4 Kuzen, Toprağa Verildi
Maltepe'de Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı
Maltepe'de Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı
Yolcu Otobüsü, Tır’a Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 10 Yaralı
Yolcu Otobüsü, Tır’a Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 10 Yaralı
Sıcak Hava Nedeniyle Kuşadası'nda Plajlar Doldu, Milli Park Yangın Riskine Karşı Kapatıldı
Sıcak Hava Nedeniyle Kuşadası'nda Plajlar Doldu, Milli Park Yangın Riskine Karşı Kapatıldı
Aydos Ormanı'nda Denetim
Aydos Ormanı'nda Denetim
Otomobil, Tır'a Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Otomobil, Tır'a Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Hayvan Otlatma Kavgasındaki Cinayet Şüphelilerinden Biri Hastanede, Diğeri Adliyede
Hayvan Otlatma Kavgasındaki Cinayet Şüphelilerinden Biri Hastanede, Diğeri Adliyede