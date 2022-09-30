Bir Ailenin Yok Olduğu Kazada, Otomobil Çöp Konteynerine Çarpıp Havalanarak Şarampole Uçmuş (2)

Bir Ailenin Yok Olduğu Kazada, Otomobil Çöp Konteynerine Çarpıp Havalanarak Şarampole Uçmuş (2)

Trabzon'da otomobilin 50 metre yükseklikten şarampole uçtuğu kazada ölen sürücü Mehmet Güngörmüş ile eşi Emine ve oğulları İnayet ve Yavuz Selim Güngörmüş'ün cenazeleri havayolu ile Hatay'a getirildi.

CENAZELER HATAY'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Trabzon'da otomobilin 50 metre yükseklikten şarampole uçtuğu kazada ölen sürücü Mehmet Güngörmüş ile eşi Emine ve oğulları İnayet ve Yavuz Selim Güngörmüş'ün cenazeleri havayolu ile Hatay'a getirildi. Antakya ilçesine bağlı Avsuyu Mahallesi'ne getirilen cenazeler, burada köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Aile ve akrabalarının gözyaşı döktüğü cenazeye yüzlerce kişi katıldı.

EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLAMIŞLAR

Hatay'da bir lisede müdür yardımcısı olan Mehmet Güngörmüş'ün, ailesi ile Trabzon'da yaşayan kardeşini ziyarete gittiği belirtildi. İki günlük tatil kapsamında çiftin, 7'nci evlilik yıl dönümlerini de kutladıkları belirtildi.

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bir Ailenin Yok Olduğu Kazada, Otomobil Çöp Konteynerine Çarpıp Havalanarak Şarampole Uçmuş (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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