Bir Çocuk Annesi Ezgi, Dini Nikahlı Eşi Tarafından Dövülerek Öldürüldü

Bir Çocuk Annesi Ezgi, Dini Nikahlı Eşi Tarafından Dövülerek Öldürüldü

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde bir çocuk annesi Ezgi Deler (25), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Rasıl S. tarafından dövülerek öldürüldü.

ADANA, (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde bir çocuk annesi Ezgi Deler (25), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Rasıl S. tarafından dövülerek öldürüldü. Cinayet şüphelisi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Bir çocuk annesi Ezgi Deler'in (25), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Rasıl S. tarafından darbedildiğini duyan komşuları, eve geldiklerini kadını kanlar içinde buldu. Rasıl S.'nin evden ayrıldığını fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Deler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, cinayet şüphelisi Rasıl S.'yi kısa sürede yakalayarak emniyete götürdü. Deler'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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