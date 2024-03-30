Bir Grup Genç, Kemal Kılıçdaroğlu'na Türk Bayrağı Ve Chp Bayrağı Verdi

Bir grup genç, aile ziyareti için Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Türk bayrağı ve CHP bayrağı verdi. Kılıçdaroğlu, "Sizi çok özledik. Türk bayrağı ve CHP bayrağını size emanet ediyoruz" diyen gence teşekkür ederek, "Hiç endişe etmeyin" karşılığını verdi.

Bir grup genç, aile ziyareti için Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Türk bayrağı ve CHP bayrağı verdi. Kılıçdaroğlu, "Sizi çok özledik. Türk bayrağı ve CHP bayrağını size emanet ediyoruz" diye gence teşekkür ederek, "Hiç endişe etmeyin" karşılığını verdi.

CHP’nin7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Balıkesir Edremit’teki Güre mahallesinde aile ziyareti için bulunduğu yerden ayrılırken, bir grup genç kendisine Türk bayrağı ve CHP bayrağı verdi. Kılıçdaroğlu, "Sizi çok özledik. Türk bayrağı ve CHP bayrağını size emanet ediyoruz" diyen bir gence, "Teşekkür ederim, hiç endişe etmeyin" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, gençlerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Anka Haber Ajansı