Birleşik Kamu-iş’ten Chp’ye Saraçhane’de Destek Ziyareti

(SARAÇHANE) - CHP’nin ön seçim cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde, Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (BİRLEŞİK KAMU-İŞ) Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki heyet, Saraçhane’ye gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulundu.

CHP’nin ön seçim cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde, CHP’ye destek ziyaretleri sürüyor. Çarşamba gününden itibaren Saraçhane’deki İBB binasında olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, STK ve sivil toplum örgütlerinin ziyaretlerini kabul ediyor.

Bu ziyaretler kapsamında bugün BİRLEŞİK KAMU-İŞ Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki heyet, Saraçhane’ye gelerek CHP Lideri Özel ile görüştü.

Anka Haber Ajansı