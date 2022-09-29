Birleşmiş Milletler: Cenin’de 4 Filistinli Öldü, 40’tan Fazla Yaralı Var

Birleşmiş Milletler: Cenin’de 4 Filistinli Öldü, 40’tan Fazla Yaralı Var

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, dün açıklama yaparak Cenin'deki İsrail ordusunun operasyonu sırasında çıkan çatışmada 4 Filistinlinin öldüğünü ve 40'dan fazla yaralı olduğunu duyurdu.

İSRAİL, (DHA) – Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, dün açıklama yaparak Cenin'deki İsrail ordusunun operasyonu sırasında çıkan çatışmada 4 Filistinlinin öldüğünü ve 40'dan fazla yaralı olduğunu duyurdu.

BM Özel Koordinatörü Wennesland açıklamasında "Bugün, İsrail'in Cenin'deki askeri operasyonu sırasında silahlı çatışmalarda dört Filistinli öldürüldü. 40'tan fazla yaralı var. İşgal altındaki Batı Şeria'daki bu olumsuz gidişattan ve artan istikrarsızlıktan derinden endişe duyuyorum" ifadelerini kullandı. Wennesland tarafları, sivil nüfusun günlük yaşamlarına zarar veren bir durumdan kaçınmak için tüm çabayı göstermeye çağırdı.

İsrail güçleri (IDF) resmi hesabından olaya dair dün yapılan açıklamada, silahlı saldırıya karışan iki şüpheliyi yakalamak için Cenin Kampında operasyon düzenlediklerini belirtti ve "Bu sabah Cenin Kampındaki operasyon faaliyetleri sırasında, çok sayıda şüpheli, IDF askerlerini hedef almak için evlerine ateş açtı ve patlayıcıları patlattı" açıklamasını yaptı.

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Birleşmiş Milletler: Cenin’de 4 Filistinli Öldü, 40’tan Fazla Yaralı Var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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