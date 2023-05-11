Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol: “Temmuz Ayı Beklenmeden Memurlara Acilen Zam Yapılmalı”

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol: “Temmuz Ayı Beklenmeden Memurlara Acilen Zam Yapılmalı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuda çalışan işçilerin zam oranını yüzde 45 açıklamasının ardından Birlik Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasından (Birlik Sağlık Sen) tepki geldi. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Maalesef memurlar açlığa mahkum edilmiş ve görmezden gelinmektedir. Temmuz ayı beklenmeden bu bir iki gün içerisinde memurlara acilen zam yapılmalı” dedi.

KERİM UĞUR

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, kamuda çalışan işçilerinin ücretlerine yapılan yüzde 45’lik zammın ardından memur maaşlarına zam yapılması gerektiğini söyledi. Doğruyol, “Bugün bir işçimiz, memur arkadaşımızın yaklaşık iki katı maaş almaktadır. 13-14 bin TL alan, yeni göreve başlayan hemşire ve öğretmenin geçinmesi bugün mümkün değildir. Kamuda çalışan memurlarımızın en düşük maaşının 25 bin TL seviyelerine acilen getirilmesi gerekir. Temmuz ayı beklenmeden, bu 1-2 gün içerisinde memurlara acilen zam yapılmalı” dedi.

Ahmet Doğruyol, bugün yaptığı açıklamada, kamuda çalışan işçilerin ücret zammı değerlendirdi ve memurların duruma dikkat çekti. Doğruyol, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanı, dün itibariyle kamuda çalışan işçilerin maaşlarının yüzde 45 oranında arttırıldığını ve en düşük maaş alan işçinin 15 bin TL seviyelerinde olduğunu açıkladı. Ancak kamuda çalışan memurlar maalesef kenara itilmiş ve bugün bir işçimiz, memur arkadaşımızın yaklaşık iki katı maaş almaktadır. 13-14 bin TL alan, yeni göreve başlayan hemşire ve öğretmenin geçinmesi bugün mümkün değildir. Kamuda çalışan memurlarımızın en düşük maaşının 25 bin TL seviyelerine acilen getirilmesi gerekir. Bugün bir ev kirası 8-10 bin TL’dir. 13-14 bin TL alan memurun geçinmesi imkansızdır. Memuru açlığa mahkum ettiniz” diye konuştu.

YETKİLİ SENDİKA ÜYELERİNE ÇAĞRI

Yetkili sendikalara üye olan memurlara da seslenen Doğruyol, şunları söyledi:

“Bu ortamda bile yetkili olan sendikanın ‘Sayın Cumhurbaşkanımızı zorda bırakmayalım, hükümetimizi zorda bırakmayalım’ diye maaş talebinin olmaması ise gerçekten üzücü bir durumdur. Memurlarımıza sesleniyoruz; lütfen sendikalarınızı iyi seçin. Mücadele eden sendikalara gelin ve buradaki hakkınızı, hukukunuzu çiğnetmeyin. Ülke zor durumda olsa biz kesinlikle ülkenin, devletin yanındayız. Ama böyle bir durumda maalesef memurlar açlığa mahkum edilmiş ve görmezden gelinmektedir. Temmuz ayı beklenmeden, bu 1-2 gün içerisinde memurlara acilen zam yapılmalı.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kılıçdaroğlu: Gençlerin Enerjisiyle, Azmiyle Kazanacağız. Haydi Türkiye
Kılıçdaroğlu: Gençlerin Enerjisiyle, Azmiyle Kazanacağız. Haydi Türkiye
Yılmaz Büyükerşen: "Eskişehir'de Büyük Bir Farkla Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Seçilecektir"
Yılmaz Büyükerşen: "Eskişehir'de Büyük Bir Farkla Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Seçilecektir"
Aylin Nazlıaka: “İktıdarın Unuttuğu Bır Gerçek Var; Kadınların Örgütlü Gücü Onları Sandığa Gömecek”
Aylin Nazlıaka: “İktıdarın Unuttuğu Bır Gerçek Var; Kadınların Örgütlü Gücü Onları Sandığa Gömecek”
Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: “Birinci Turda Kazanacağız… Herkes Sükûnetle, 15 Mayıs Sabahını Beklesin”
Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: “Birinci Turda Kazanacağız… Herkes Sükûnetle, 15 Mayıs Sabahını Beklesin”
Atakum Belediye Başkanı Deveci’den Millet İttifakı'nın Samsun Mitingine Davet
Atakum Belediye Başkanı Deveci’den Millet İttifakı'nın Samsun Mitingine Davet
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu: “İki Kırmızı Çizgimiz Var: Bayrak Ve Vatan’’
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu: “İki Kırmızı Çizgimiz Var: Bayrak Ve Vatan’’
Gülizar Biçer Karaca: "Akp, Milleti Açlıkla,yoksullukla, İşsizlikle Baş Başa Bıraktı"
Gülizar Biçer Karaca: "Akp, Milleti Açlıkla,yoksullukla, İşsizlikle Baş Başa Bıraktı"
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Ato Yönetimiyle Buluştu
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Ato Yönetimiyle Buluştu