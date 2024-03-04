Birlik Sağlık-sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı: “Sağlık Çalışanları İçin Ulaşım İndirimi İstiyoruz”

Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık-Sen) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sağlık çalışanlarına indirimli ulaşım hakkı tanınması için çağrıda bulundu. Doğruyol, “Sağlık çalışanları en riskli meslek grupları arasında ilk sıralarda yer alıyor ve indirimli ulaşım hakkından yaralanması gereken meslek gruplarından biridir” dedi.

Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık-Sen) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sağlık çalışanlarına indirimli ulaşım hakkı tanınması için çağrıda bulundu. Doğruyol, “Sağlık çalışanları en riskli meslek grupları arasında ilk sıralarda yer alıyor ve indirimli ulaşım hakkından yaralanması gereken meslek gruplarından biridir” dedi.

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, öğretmenlerde uygulanan indirimli ulaşım hakkının sağlık personeline de uygulanması gerektiğini ifade etti. Doğruyol, şunları söyledi:

“Sağlık çalışanlarımıza indirimli ulaşım hakkı istiyoruz. Sağlık çalışanlarımız bugüne kadar maalesef görmezden gelinmiştir. Sağlık çalışanlarımız halen öğretmen arkadaşlarımızda olduğu gibi indirimli ulaşım hakkı tanınmasında büyük yarar vardır. Çünkü sağlık çalışanlarımız yedi yirmi dört kesintisiz hizmet veren bir meslek grubudur. Sağlık çalışanlarımız maden işçilerinden sonra en riskli meslek gruplarından bir tanesidir. Ve bu pandemi döneminde de görülmüştür. Pandemi döneminde pek çok vatandaşımız yakınını kovid oldu diye görmeye bile gitmediği dönemlerde sağlık çalışanı arkadaşlarımız o hastalığımızda yedi yirmi dört hizmet vermişlerdir. Ve pek çok sağlık çalışanımız da hayatını kaybetmiştir.

Sağlık çalışanlarımızı tek gören belediyemiz Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'dır. Bugün itibarıyla yani dört vakit itibarıyla Balıkesir'de bulunan sağlık çalışanı arkadaşlarımıza indirimli ücret tarifesi uygulanacaktır. Biz istiyoruz ki bu sağlık çalışanlarımıza indirimli ulaşım hakkı tüm Türkiye'deki belediyelerimizde ve kamu ulaşım aracı yani devlet demiryolları, denizyolları gibi ulaşım araçlarımızla da uygulansın. Tabi bu yetkiler Sayın Cumhurbaşkanımızdadır. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum. Diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız, sağlık çalışanlarını lütfen görün. Çünkü gerçekten indirimli ulaşım hakkını hak bir lezzet turu varsa bunların ilk sıralarında sağlık çalışanlarımızdır.”

Anka Haber Ajansı