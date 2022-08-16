Birlikte İşlettikleri Restoranda Eşinin Öldüren Sercan'ın Yargılanmasına Başlandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da 8 nisan'da birlikte işlettikleri restoranda eşi Nurcan Seçer'i (35) av tüfeği ile öldüren tutuklu sanık Serhan Seçer, yargılandığı ilk mahkemede olay günü alkollü olduğunu söyledi.

Olay, 8 Nisan 2022 günü saat 21.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde Seçer çiftinin birlikte işlettiği restoranda meydana geldı. Serhan Seçer, olay günü elinde av tüfeğiyle yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşiyle birlikte işlettiği restorana gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Seçer, işyerinin kapısında eşi Nurcan Seçer'e av tüfeğiyle ateş etti. Yüzüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Nurcan Seçer, kanlar içinde yere yığılırken, olay yerinden kaçan Serhan Seçer, bu kez yaklaşık 300 metre mesafede, Gazi Caddesi'nde kayınbiraderi Ömer Kılıç'a ait iş yerine gitti. Kayınbiraderine ateş etmek isteyen Serhan Seçer'in tüfeği tutukluk yaptı. Aynı caddede işletmesi bulunan babası Şeref Seçer, oğlunu görünce müdahale ederek tüfeği elinden aldı. Çağırılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan Seçer, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kaçan Serhan Seçer ise bir süre sonra polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturma sonucunda Serhan Seçer hakkında, "eşe karşı kasten öldürme ve kayınpederi ile kayınbiraderini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Serhan Seçer, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sitesmi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, öldürülen Nurcan Seçer'in annesi Fatma, babası Mustafa ve kardeşi Ömer Kılıç, iki tarafın avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

'OLAY GÜNÜ ALKOL ALMIŞTIM'

Tutuklu sanık Serhan Seçer savunmasında, "Benim elimde mahkemeye sunacağım deliller var. Çocuğumun geleceği için bu delilleri sunmak istemiyorum. Yaşamak da istemiyorum. Olay günü alkol almıştım. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Emniyet, savcılık ve Sulh Ceza'daki beyanlarım doğrudur" dedi.

BABA KILIÇ: SANIK KIZIMI DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞ

Nurcan Seçer'in annesi Fatma Kılıç, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Baba Mustafa Kılıç ise "Serhan Seçer olay günü motosikletiyle işyerimize geldi. Oğlum Ömer ile yanyanaydık. Elinde av tüfeği vardı. Önce oğluma doğrulttu. Tüfek ateş almadı. İkinci defa bana doğrulttu. Bu sırada karşı tarafta işyeri olan babası gelip elinden tüfeği aldı. Daha önce de kızımı "Seni, babanı, aileni öldürürüm" diyerek tehdit ediyormuş. Kızım korktuğu için çektiği eziyetleri söyleyememiş. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

KARDEŞ KILIÇ: DIŞARIYA KAÇIP POLİSİ ARADIM

Nurcan Seçer'in kardeşi Ömer Kılıç, "Motorla geldiğini gördüm. "Ben sana demedim mi" diyerek geldi, tüfeği doğrultup tetiğe bastı. Tezgahın arkasına kaçtım. Sonra babama doğrulttu. Babam elindeki süpürge ile müdahale etmeye çalıştı. O sırada babası gelip elinden tüfeği aldı ben dışarıya kaçıp polisi aradım" diye konuştu.

SANIK BABASI ŞEREF SEÇER: UZAKLAŞTIRMA KARARLARINI BİRLİKTE ALIYORDUK

Tanık olarak dinlenen Serhan Seçer'in babası Şeref Seçer ise oğlunu elinde tüfekle dükkana girerken gördüğünü ve silahı elinden aldığını, ancak Nurcan Seçer'i vurduğundan haberi olmadığını söyledi. Oğlunun evliliğinin son dönemlerde sıkıntıları olduğunu söyleyen Şeref Seçer, "Evliliklerinin son döneminde sıkıntı vardı. Nurcan'ın kendisini aldattığına dair şüpheleri vardı. Ben böyle bir olay olmadığını düşünüyorum. Nurcan'a zarar verebileceğini düşündüğümüz için uzaklaştırma kararlarını birlikte alıyorduk. Nurcan bir dönem bizim evimizde kaldı. Uzaklaştırma kararı alınmasında ben kendisine yardımcı oldum. Serhan normalde iyi bir kocaydı. Evliliğinde bir kez dahi eşini darp etmedi. Aldığı alkol ve uyuşturucu tesiriyle dengesiz davranışları oluyordu. 7-8 yıldır ruhsal sorunları vardı. Hem bağımlılık hem psikolojik tedavi için uğraştık" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık, tanık ve avukatları dinledikten sonra Sercan Seçer'in akıl sağlığı ile ilgili Adli Tıp raporunun beklenmesi için duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.

AVUKAT KESİCİ: HERHANGİ BİR İNDİRİM YAPILMAMASINI TALEP ETTİK

Mahkeme çıkışında açıklama yapan Nurcan Seçer'in ailesinin avukatı Süleyman Kesici, Nurcan Seçer'in öldürülme olayında tasarlama eyleminin olduğunu ifade ederek, sanığın adli sağlığı ile ilgili Adli Tıp raporunu bekleyeceklerini söyledi. Avukat Kesici, "İlaç yazılmış ama kullanmamış. İlaçlarını kullanmıyor. Hastalığını artıracak şekilde eylemlerde bulunuyor. Sonra gidip eşini öldürüyor. Bu kişinin ceza almaması düşünülemez. Cezasında indirim yapılması düşünülemez. Biz de bu durumda sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını, herhangi bir indirim yapılmamasını talep ettik. Taleplerimiz doğrultusunda karar verileceğini ümit ediyoruz" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı