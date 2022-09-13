Birlikte Yaşadığı Kişi Tarafından Dövülerek Öldürülen Ezgi, Toprağa Verildi

Birlikte Yaşadığı Kişi Tarafından Dövülerek Öldürülen Ezgi, Toprağa Verildi

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Rasıl S. tarafından dövülerek öldürülen Ezgi Deler (25), toprağa verildi.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Rasıl S. tarafından dövülerek öldürülen Ezgi Deler (25), toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Rasıl S., dini nikahla birlikte yaşadığı, önceki evliliğinden 1 çocuğu bulunan Ezgi Deler'i dövüp, evden ayrıldı. Sesleri duyup eve gelen komşuları, Deler'i kanlar içinde bulup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Ezgi Deler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Deler'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphelisi Rasıl S.'yi kısa sürede yakalayarak, emniyete götürdü.

Ezgi Deler'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından gece saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. Babaevine getirilen Deler'in cenazesi, daha sonra Ceyhan Yeni Mezarlık'a götürüldü. Burada kılınan namazın ardından Ezgi Deler, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Rasıl S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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Birlikte Yaşadığı Kişi Tarafından Dövülerek Öldürülen Ezgi, Toprağa Verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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