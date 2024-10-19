Bisav Mütevelli Heyeti Başkanı Tahir Dinçer, 77 Yaşında Hayatını Kaybetti

Bisav Mütevelli Heyeti Başkanı Tahir Dinçer, 77 Yaşında Hayatını Kaybetti

Eski TBMM Başkanvekili ve CHP Milletvekili Ali Dinçer'in kardeşi Tahir Dinçer, 77 yaşında hayatını kaybetti.

(ANKARA) - Eski TBMM Başkanvekili, CHP Milletvekili ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Dinçer'in kardeşi Tahir Dinçer, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Eski TBMM Başkanvekili, CHP Milletvekili ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Dinçer'in kardeşi inşaat mühendisi Ali Dinçer, 77 yaşında hayatını kaybetti. Dinçer'in cenazesi 20 Ekim (yarın) saat 14.00'te Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Tahir Dinçer kimdir?

1947 Bulgaristan doğumludur. 1950'de Türkiye’ye gelen Dinçer, 1954 yılı Eylül ayına kadar resmî iskan olduğu Kırşehir’de yaşadı. Öğrenim yaşamı Ankara'da geçti. İnşaat Mühendisi olarak Kamu ve Özel Sektörde hizmet üretti. Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı'dır. Evli olan Dinçer'in iki kız çocuğu ve bir erkek torunu bulunmaktadır.

Anka Haber Ajansı

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