Bitmedi Akşener: Verin Bana Güç, Görün Nasıl Muhalefet Yapılıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ Hayranbolu’da esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında mazot fiyatlarından dert yanan yaşlı bir yurttaşın, mazotun 14 liradan 44 liraya çıktığını söylemesi üzerine Akşener, “Abi bir kulak çekin ya! İki tarafın da kulağını çekin. Bak verin bana güç, görün nasıl muhalefet yapılıyor” dedi. Bunun üzerine yurttaş, “Meclise git de bağır. Vur masaya vur” dedi. Akşener ise “Ben milletvekili değilim ki, bunlar bağıracak” diyerek yanındakileri gösterdi.

HABER:HAKAN KAYA, KAMERA: UMUT EMRE GÖKBULUT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ Hayranbolu’da esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında mazot fiyatlarından dert yanan yaşlı bir yurttaşın, mazotun 14 liradan 44 liraya çıktığını söylemesi üzerine Akşener, “Abi bir kulak çekin ya! İki tarafın da kulağını çekin. Bak verin bana güç, görün nasıl muhalefet yapılıyor” dedi. Bunun üzerine yurttaş, “Meclise git de bağır. Vur masaya vur” dedi. Akşener ise “Ben milletvekili değilim ki, bunlar bağıracak” diyerek yanındakileri gösterdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Tekirdağ’daki son durağı Hayranbolu ilçesi oldu. Kent meydanında toplanan yurttaşlara hitap eden Akşener 3 yıl boyunca esnaf esnaf gezdiğini belirterek şöyle konuştu:

“DEMİREL’DEN SONRA EN UZUN SÜRELİ ESNAF GEZEN TEK KİŞİYİM”

“Gezdiğim dükkanların içinde hiçbir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim sadece o dükkanların içindeki dertleri dinledim. Çiftçinin, atanamayan öğretmenlerin derdini dinledim. Bu gece tenceremi nasıl kaynatacağım diyen emeklinin, kadının derdini dinledim. Mülakatta elenen gençleri ve onların ailelerinin dertlerini dinledim. O dertlere çözüm ürettik. O dert sahipleri sayıca çoksa meclis kürsüsünden kamuoyuna onların sesinden duyurduk. Bunun bir amacı vardı. Türk siyasetinde rahmetli Demirel’den sonra yapılan bu kadar uzun süreli, Hakkari’den, Edirne’ye kadar ilçe ilçe, dükkan dükkan gezen tek kişiyim ben. Bunun tek sebebi vardı. O sebep de şuydu; oculuk, buculuk üzerinden siyaset yapılıyor, sizin dertleriniz üzerinden tek kelime konuşulmuyor. Oylarınızı alıyorlar ve bu kavganın neticesinde çırak siz çıkıyorsunuz, ama bedavadan oy alan siyasetçiler hayatlarına devam ediyor. O dükkanların içinde müşteri velinimettir. Seçimlerde ve siyasetçilerin taleplerinde de seçmen velinimettir. Ben sizin yeniden siyasetçiler tarafından velinimet olarak görülmenizi ve sizin oylarınızı hizmet üzerinden almak için rekabet etmelerini ve bunun için yarışmalarını arzu ettiğim için bu çalışmaları yaptım ve yapmaya devam edeceğim”

SU SIKINTISINA DİKKAT ÇEKTİ

Akşener bölgedeki su sıkıntısına da dikkat çekerek, “Yolda gelirken belediye başkan adayımız bulaşık yıkayacak suyun dahi olmadığını söyledi. Ayıptır, ayıp! 21 yüzyılda içme suyunu bırak bulaşık yıkama suyunun bile olmadığı bir Trakya, bir Hayranbolu olması mümkün değil. Bunun anlamı beceriksizliktir. Seçin kardeşimi bu beceriksizliği ortadan kaldıralım” diye konuştu.

Konuşmasını tamamlayan Akşener, il ve ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte esnafı ziyaret etti.

AKŞENER: BANA GÜÇ VERİN GÖRÜN NASIL MUHALEFET YAPILIYOR

Esnaf ziyareti sırasında mazot fiyatlarından dert yanan yaşlı bir kişinin, mazotun 14 liradan 44 liraya çıktığını söylemesi üzerine Akşener, “Abi bir kulak çekin ya! İki tarafın da kulağını çekin. Bak verin bana güç, görün nasıl muhalefet yapılıyor” dedi.

YURTTAŞ: MASAYA YUMRUĞUNU VUR

Bunun üzerine yurttaş, “Meclise git de bağır. Vur masaya vur” dedi. Akşener ise “Ben milletvekili değilim ki, bunlar bağıracak” diyerek yanındakileri gösterdi.

Anka Haber Ajansı