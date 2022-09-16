Bodrum Açıklarında Motoryat, Alev Alev Yandı

Bodrum Açıklarında Motoryat, Alev Alev Yandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 10 metrelik motoryatta yangın çıktı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 10 metrelik motoryatta yangın çıktı. Alevler, 1 saatte söndürülürken motoryatın, bağlandığı tekneyle götürüldüğü anlar ise kameraya yansıdı.

Bodrum açıklarında, saat 10.30 sıralarında, Kumbahçe İskelesi'nde bağlı bulunan "İstavrit" isimli ve 10 metre uzunluğundaki motoryatta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında başka teknedekiler, motoryatı kendilerine bağlayıp götürdü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatte söndürdüğü yangında, motoryatta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bodrum Açıklarında Motoryat, Alev Alev Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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