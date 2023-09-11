Bodrum Belediye Başkanı Aras, Ankara’da Chp'nin Kuruluşunun 100. Yılı Etkinliklerine Katıldı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü dolayısıyla 8-9 Eylül’de Ankara’da düzenlenen etkinliklere katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyeleri, parti meclisi üyeleri, il, kadın ve gençlik kolları başkanları, milletvekilleri ve büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile 81 ilden gelen bin 922 partiliyle Aslanlı Yol'da yürüyen Başkan Ahmet Aras Ata'nın huzuruna çıktı.

“ATAMIZIN BİZE GÖSTERMİŞ OLDUĞU YOLDA İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Muğla heyeti ile tekrar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkan Başkan Aras, “Mensubu olmaktan gurur duyduğum güzel ülkemizin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyorum. Bizler, Atamızın bize göstermiş olduğu yolda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

100. Yıl Buluşması programı kapsamında Anıtpark’ta düzenlenen etkinlikte kısafilm gösterimi ve Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu gösterisinin ardından geçmiş dönem genel başkanlara plaket takdimi yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Candan Erçetin, sevilen şarkılarını ve marşları seslendirerek alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

İkinci gün kutlamalarında ise orkestra şefi Hakan Tepeli ve koro şefi Korhan Doğan yönetimindeki gençlik korosu ile Cumhuriyet marşları ile CHP'nin 100. yıl dönümünü kutlamak için Bujor Hoinic'in sözlerini yazıp bestelediği 100. Yıl Marşı da ilk kez seslendirildi.

Katılımcılardan büyük beğeni toplayan gençlik korosunun konserinin ardından ise Yazar Sunay Akın, ‘Aydınlanma Yolunda CHP’ adlı gösterisiyle konuklara öykülerle CHP tarihini anlattı.

Etkinlikler kapsamında 10 Eylül'de ise CHP 100'üncü yıl hatıra ormanı açılışı gerçekleştirilerek bin 923 ağaçtan oluşan 100. yıl hatıra ormanının ilk fidanları dikildi.

Anka Haber Ajansı