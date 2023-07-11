Bodrum Belediye Başkanı Aras, Hacer Foggo’nun İmza Gününe Katıldı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo’nun “Askıda Hayatlar” kitabının imza günü ve söyleşisine katıldı. Başkan Aras, “Önemli olan, yoksulluğa sebep olan faktörleri ortadan kaldırabilmek. Ailenin anatomisini çıkarmayı ve onlarla tek tek ilgilenerek o aileyi kazanmayı, sonra da onların tek başına ayakta kalmasını öğrenmesini sağlamayı Hacer Foggo ile öğrendik” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo’nun “Askıda Hayatlar” kitabının imza günü ve söyleşisine katıldı. Başkan Aras, “Önemli olan, yoksulluğa sebep olan faktörleri ortadan kaldırabilmek. Ailenin anatomisini çıkarmayı ve onlarla tek tek ilgilenerek o aileyi kazanmayı, sonra da onların tek başına ayakta kalmasını öğrenmesini sağlamayı Hacer Foggo ile öğrendik” dedi.

Bodrum Trafo Kafe Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Askıda Hayatlar” imza günü ve söyleşi etkinliğine, Başkan Aras, belediye meclisi üyesi Emel Çakaloğlu, CHP Bodrum İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Sunucu Banu Tarancı’nın moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte konuşan Başkan Aras, Hacer Foggo ile Bodrum’da yapmış oldukları yoksulluk çalışmalarına değinerek şunları söyledi:

“Önemli olan, yoksulluğa sebep olan faktörleri ortadan kaldırabilmek. Ailenin anatomisini çıkarmayı ve onlarla tek tek ilgilenerek o aileyi kazanmayı, sonra da onların tek başına ayakta kalmasını öğrenmesini sağlamayı Hacer Foggo ile öğrendik.”

Bodrum Belediyesi olarak kadına yönelik çalışmalar kapsamında son olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kurduklarını, öncesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi, Kadın Sığınma Merkezi gibi çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Aras, tüm bunların çok önemli ve ciddi işler olduğunun altını çizdi. Gittikçe derinleşen yoksullukla karşı karşıya kalındığını belirten Aras, özellikle seçimden sonraki süreçte yaşanılan sıkıntılardan bahsederken ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımların incitmeden yapılmasının önemine değindi.

Başkan Aras, mücadeleci ruhları olan, kitapta sözü edilen tüm kahramanlara sevgilerini iletirken yoksullukla mücadelede ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara desteklerini esirgemeyen tüm yardımseverlere, ihtiyaç sahiplerinin görünür kılınmasına katkı sunan Hacer Foggo’ya teşekkürlerini ileterek sözlerine son verdi.

Hacer Foggo ise yaptığı konuşmada, gelecek yoksulluğunun yaşandığını belirtirken yoksulluk ve yoksunluğun tanımını yaptı. 1990’lı yıllarda, gazetecilik zamanlarında yaşadıklarını sorgularken sivil toplum örgütlerine yöneliminin başladığını belirten Foggo, artık çalışanın da yoksulluğunun tartışılmaya başlandığını söyleyerek gelecek adına endişelerinden söz etti. Çocukların yoksulluk içinde yaşamasını kabullenemediğinin de altını çizen Foggo, yoksullara yardımın yanında, yoksulluğun tamamen ortadan kaldırılması için çalışmaların yürütülmesinin gerekliliğine de vurgu yaptı. Foggo, yazmış olduğu “Askıda Hayatlar” kitabının içeriğinden de söz ederek yaşanmış hikayelerin kitabında yer aldığını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından söyleşiye katılan Hacer Foggo, katılımcıların da sorularını cevapladıktan sonra ücretsiz olarak dağıtılan kitaplarını imzaladı.

Anka Haber Ajansı