Bodrum Belediye Başkanı Aras, Muhtarlarla Buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Aras, Muhtarlarla Buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, mahalle muhtarlarının düzenlediği kahvaltı organizasyonuna katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, mahalle muhtarlarının düzenlediği kahvaltı organizasyonuna katıldı.

Muhtarlar Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz ile ilçede görev yapan mahalle muhtarları tarafından Akyaka'da düzenlenen kahvaltı programına, Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, mahalle muhtarları ve aileleri katıldı.

Sohbet ortamında geçen kahvaltıda, Belediye Başkanı Ahmet Aras ile CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, muhtarlardan gelen talepleri dinledi.

Kahvaltı programının sonunda tüm mahalle muhtarları ve aileleri ile diğer katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İbb İçin Aday Adaylığı Başvurusunda Bulundu
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İbb İçin Aday Adaylığı Başvurusunda Bulundu
Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Şiddet Ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesini İmzaladı
Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Şiddet Ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesini İmzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de İskoçya Başbakanı Yusuf Ve İtalya Başbakanı Meloni İ İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de İskoçya Başbakanı Yusuf Ve İtalya Başbakanı Meloni İ İle Görüştü
Adalet Bakanı Tunç, Son 5 Yılda Cezaevinde 2 Bin 258 Tutuklu Ve Hükümlünün Eceliyle Öldüğünü Açıkladı
Adalet Bakanı Tunç, Son 5 Yılda Cezaevinde 2 Bin 258 Tutuklu Ve Hükümlünün Eceliyle Öldüğünü Açıkladı
Deniz Demir: Verilerdeki Büyüme İllüzyondan İbaret. Nasıl Büyümeyse, Vatandaş Çarşı Pazara Çıkamıyor
Deniz Demir: Verilerdeki Büyüme İllüzyondan İbaret. Nasıl Büyümeyse, Vatandaş Çarşı Pazara Çıkamıyor
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Kentsel Belleği Korumaya Yönelik Çalışmalarını Anlattı
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Kentsel Belleği Korumaya Yönelik Çalışmalarını Anlattı
Erdoğan, Selman Öğüt’ü İstanbul Esenyurt Üniversitesine Rektör Olarak Atadı
Erdoğan, Selman Öğüt’ü İstanbul Esenyurt Üniversitesine Rektör Olarak Atadı