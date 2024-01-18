Bodrum Kadın Dayanışma Derneği: "Chp'den Ahmet Aras'ın Adaylığı İçin Tarafız"

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği (BKD), "Tarafız" başlığıyla bir açıklama yaparak, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimde CHP'nin mevcut Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı aday göstermesini istedi.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, çalışmalarını, ilkelerini ve hedeflerini anlatarak başladığı yazılı açıklamasında ,“Türkiye'de kadınlara karşı ayrımcılığın, düşmanlığın, kadın karşıtı politikaların normalleştirildiği bir sürece evrildiği bu dönemde yapılacak yerel seçimlerde tarafız” ifadesine yer verdi.

Kadınların kendi kaderlerini belirleme haklarını devralmadan yaşadıkları hayatı değiştiremeyeceklerinin altının çizildiği açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'n Bodrum Belediye Başkan adayı olarak mevcut başkan Ahmet Aras'ı göstermesi çağrısında bulunuldu. Açıklama şöyle:

“AHMET ARAS, KİMSEYİ DIŞARIDA BIRAKMADAN GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ”

“400 yıllık kadın tarihimizden gelen deneyim ve birikim, kendi kaderlerimizi ancak taraf olmak ve taraf olduğumuz politikalardan vazgeçmemek ile inşa edilmiştir. İşte tam da bu doğrultuda 2024 yerel seçimlerinde gösterilecek adayları, kendi kaderlerimizi belirleme hakkımızı kullanmak bağlamında değerlendirmekteyiz. Ahmet Aras, 2019 yılından bu yana yukarıda belirtilen bu talepleri ve politikaları fark eden, fark etmeyi belirli günlerde açıklama yapmanın çok daha ötesine götürerek - TARAF olan bir yerden, ayrımcılık üretmeyen politikaları benimseyerek ve bu politikaları öğrenmeye yüksünmeyen bir yerel yönetici olarak kimseyi dışarıda bırakmayan bir anlayışla belediye başkanlığı görevini yerine getirdi.

"KADIN TARAFLI POLİTİKALARIN HAYATA GEÇİRİLMESİ SU KADAR ELZEMDİR"

Kadın taraflı politikaların günümüz koşullarında bile olsa hayata geçirilmesi, en az su hizmetleri kadar, imar planlamaları kadar, cenaze işlerinin önemi kadar, yolların pürüzsüz olması kadar ve trafik sorununun önemi kadar elzemdir. Ayrıca CHP tüzüğünün Kuruluş ve İlkeler bölümünde Madde 1 (5)'de şöyle bir cümle kaleme alınmış: "Cinsiyet eşitliğini temel ilke olarak kabul eder." Tüzüğün Amaç bölümünde Madde 2. (1) j. ise "Cinsiyet eşitliğinin toplumsal yaşamın her alanında uygulanmasını sağlamak…" Bu ilkeleri yerine getiren mevcut Belediye Başkanı, partisinin amaç edindiği ilkelere sadık politikalar gerçekleştirdiği ortadadır."

"KADINLAR NEYİN MÜCADELESİNİ VERDİĞİNİ VE NASIL MÜCADELE EDECEĞİNİ BİLİYOR"

Geçmiş dönemlerden farklı olarak Ahmet Aras’la kadın politikalarının görünür kılındığını ve Aras’ın kadınlarla yerel yönetim uygulamalarının ayrımcılık üretmeyen somut hale dönüştürülmesi konusunda iradesinin olduğu vurgusu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bodrum’da 2019 yılına kadar kadın politikalarının kağıt üzerinde var olup, hayatın ve yerel yönetimin her alanında yok sayılan bir yerdeyken, kadınlarla birlikte, katılımcı yerel yönetim uygulamalarının önünü açarak yerel yönetimin dönüştürülmesi mümkün olmuştur. Bu dönüşüm ile Bodrum’da ayrımcılık üretilmeyen bir kent yaratmak için üretilen hizmetlerin kadınlarla birlikte yapılabileceğini gördük. Kadınlar neyin mücadelesini verdiğini biliyor. Kadınlar nasıl mücadele edeceğini de biliyor. Dolayısıyla adımıza karar verilmesi değil, kendimiz karar verme organlarında yer alarak özgür, eşit ve şiddetsiz yaşamı kurmaya devam etmek için bu mücadelenin içerisinde yer almaya devam edeceğiz.Tüm bunlar ışığında, Ahmet Aras, kadınları sadece oy kullananlar olarak görmediğini, Bodrum Yarımadası’nın 56 mahallesinde bulunan tüm kadınlar ile yereli birlikte yönetmeye talip olduğunu açıkça görev yaptığı dönem boyunca göstermiş oldu. Bu nedenle bir sonraki dönem Belediye Başkan adayı olarak Ahmet Aras’ın adaylığını destekliyoruz ve tarafız!”

Anka Haber Ajansı