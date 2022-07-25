Bodrum'da 1 Dönüm Otluk Yandı

Bodrum'da 1 Dönüm Otluk Yandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın bölgedeki bir konteyner eve sıçradı.

Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın bölgedeki bir konteyner eve sıçradı. Alevler itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra vatandaşların desteğiyle söndülürken, 1 dönüm otluk alan küle döndü.

Bugün saat 14.00 sıralarında Bitez Mahallesi Menengeç Caddesi'nde yol kenarındaki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, bölgedeki bir sitede çalışan görevlinin yaşadığı konteyner eve de sıçradı. Evin ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Yangın, 2 saatlik çaba ile söndürülürken, 1 dönüm otluk alan küle döndü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. (DHA)

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Bodrum'da 1 Dönüm Otluk Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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