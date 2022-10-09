Bodrum'da Makilik Yangını; 5 Dönüm Zarar Gördü

Bodrum'da Makilik Yangını; 5 Dönüm Zarar Gördü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü. Yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Gümüşlük Mahallesi'ndeki makilikte saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye 7 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri sevk edildi. Alevler, 3 saatte güçlükle söndürüldü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, ilk belirlemelere göre 5 dönüm alan zarar gördü. (DHA)

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Bodrum'da Makilik Yangını; 5 Dönüm Zarar Gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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