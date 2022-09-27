Bodrumspor, Rize'de 3 Puan İstiyor

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 haftada 5 puan kaybederek liderliği Eyüpspor'a kaptıran 11 puanlı 2'nci sıradaki Bodrumspor, cumartesi günü Çaykur Rizespor deplasmanında kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Milli aranın kendileri için iyi geçtiğini, fazla forma şansı bulamayan oyuncularını Göztepe ile oynanan hazırlık maçında test etme fırsatı bulduklarını dile getiren teknik direktör İsmet Taşdemir, Rize'de kendilerini zor bir müsabakanın beklediğini belirterek, "Süper Lig'den düşmüş, kadrosunda kısmen de olsa Süper Lig oyuncularını bulunduran güçlü, iyi takımla oynayacağız. Hedefimiz 3 puanla dönmek" dedi.

Futbolculardan Erdem Çetinkaya, "Rize maçında galip gelmek istiyoruz. Ligdeki her maç zor, Rize de büyük bir camia. Kazanmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Omar Imeri, "Milli ara bize iyi geldi. Yoğun idmanlar ve hazırlık maçı yaptık. Rize'ye zor bir deplasmana gideceğiz. Elimizden geleni yapıp 3 puanla dönmek istiyoruz. Manisa maçı talihsiz geçti, öndeydik sonlara doğru gol yiyince takım düştü yapacak bir şey diğer maçlara konsantre olup yenmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Hafif sakatlıkları bulunan Erkan ve Yekta'nın durumlarının belirsiz olduğu Bodrumspor'da Koray antrenmanlara başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İdmandan detay

-Erdem Çetinkaya'nın açıklamaları

-Omar Imeri'nin açıklamaları

-İsmet Taşdemir'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı