Bodrumspor, Rize'de 3 Puan İstiyor

Bodrumspor, Rize'de 3 Puan İstiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 haftada 5 puan kaybederek liderliği Eyüpspor'a kaptıran 11 puanlı 2'nci sıradaki Bodrumspor, cumartesi günü Çaykur Rizespor deplasmanında kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 haftada 5 puan kaybederek liderliği Eyüpspor'a kaptıran 11 puanlı 2'nci sıradaki Bodrumspor, cumartesi günü Çaykur Rizespor deplasmanında kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Milli aranın kendileri için iyi geçtiğini, fazla forma şansı bulamayan oyuncularını Göztepe ile oynanan hazırlık maçında test etme fırsatı bulduklarını dile getiren teknik direktör İsmet Taşdemir, Rize'de kendilerini zor bir müsabakanın beklediğini belirterek, "Süper Lig'den düşmüş, kadrosunda kısmen de olsa Süper Lig oyuncularını bulunduran güçlü, iyi takımla oynayacağız. Hedefimiz 3 puanla dönmek" dedi.

Futbolculardan Erdem Çetinkaya, "Rize maçında galip gelmek istiyoruz. Ligdeki her maç zor, Rize de büyük bir camia. Kazanmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Omar Imeri, "Milli ara bize iyi geldi. Yoğun idmanlar ve hazırlık maçı yaptık. Rize'ye zor bir deplasmana gideceğiz. Elimizden geleni yapıp 3 puanla dönmek istiyoruz. Manisa maçı talihsiz geçti, öndeydik sonlara doğru gol yiyince takım düştü yapacak bir şey diğer maçlara konsantre olup yenmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Hafif sakatlıkları bulunan Erkan ve Yekta'nın durumlarının belirsiz olduğu Bodrumspor'da Koray antrenmanlara başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İdmandan detay

-Erdem Çetinkaya'nın açıklamaları

-Omar Imeri'nin açıklamaları

-İsmet Taşdemir'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

Bodrumspor, Rize'de 3 Puan İstiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kazada Ölen Şerife, Sınıf Arkadaşlarının Da Katıldığı Törenle Toprağa Verildi
Kazada Ölen Şerife, Sınıf Arkadaşlarının Da Katıldığı Törenle Toprağa Verildi
Halay Çekenlerin Üzerine Düşeceğini Fark Ettiği Tenteyi Tutmaya Çalışırken Yaralandı
Halay Çekenlerin Üzerine Düşeceğini Fark Ettiği Tenteyi Tutmaya Çalışırken Yaralandı
Kastamonu'da 6 Ev, Alev Alev Yandı
Kastamonu'da 6 Ev, Alev Alev Yandı
Kahvehane İşletmecisini Öldüren Sanığa İndirimle 18,5 Yıl Hapis
Kahvehane İşletmecisini Öldüren Sanığa İndirimle 18,5 Yıl Hapis
Karaman'da, İş Yeri Ziyaretinde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Karaman'da, İş Yeri Ziyaretinde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Çanakkale'de 5 Kişinin Öldüğü Kazada, Tır Şoförüne 6 Yıl 8 Ay Hapis
Çanakkale'de 5 Kişinin Öldüğü Kazada, Tır Şoförüne 6 Yıl 8 Ay Hapis
Büyükçekmece Adliyesi'nin Ek Hizmet Binasında Yangın
Büyükçekmece Adliyesi'nin Ek Hizmet Binasında Yangın