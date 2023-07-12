Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan , Chp Genel Merkezi Önünde: “Değişim En Tepeden Başlamalı”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’dan Ankara’ya “Adalet ve Değişim Yürüyüşü”nü, CHP Genel Merkezi önünde sonlandırdı. Özcan, burada; “Seçimden sonra birileri değişim şöyle olmalı, şu olmalı, bu olmalı… İpe un sermek için ağız ucuyla değişimden bahsediyorlar. Çıkıp benim gibi söyleyemiyorlar. Değişim en tepeden başlamalı, 12’nci kattan başlamalı, genel başkandan başlamalı, tüzük değişikliğiyle devam etmeli diyemiyorlar” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’dan Ankara’ya “Adalet ve Değişim Yürüyüşü”nü, CHP Genel Merkezi önünde sonlandırdı. Özcan, burada; “Seçimden sonra birileri değişim şöyle olmalı, şu olmalı, bu olmalı… İpe un sermek için ağız ucuyla değişimden bahsediyorlar. Çıkıp benim gibi söyleyemiyorlar. Değişim en tepeden başlamalı, 12’nci kattan başlamalı, genel başkandan başlamalı, tüzük değişikliğiyle devam etmeli diyemiyorlar” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’dan Ankara’ya 3 Temmuz’da başlattığı ‘Adalet ve Değişim Yürüyüşü’nü, bugün CHP Genel Merkezi önünde tamamladı. Özcan, Genel Merkez önünde yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi:

“Değişim zamanı geldiğinde o değişim olur… Hem seçimi kaybedecek hem de koltuğunda hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam etsin. Çipras seçimi kaybedince istifa etti. Bizimki de hiçbir şey olmamış gibi ortada bir başarı varmış gibi dolaşıyor, çevresinde de yalakaları var ondan nemalanan. ‘Efendim şöyle başarılı olduk, böyle başarılı olduk…’

Başından itibaren yanlış yaptı. Gerçek vatanseverlere hiç fikrini sormadı. Ne olduğunu bilmediği danışmanlarla çalıştı. Siyaseten badem bıyıklılarla yol yürüdü. 10 Aralıkçılarla yol yürümeye devam etti. Sonuç ne oldu? Tam bir hüsran. Yazıklar olsun. Bir danışmanı vardı hatırlarsanız; Jeremy Rifkin… Adam Türkiye’ye bile gelmeden milyonlarca lira paramızı aldı. O adam ne bilir Türk çiftçisinin halini, ormancının halini…

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yanlış insanlarla yola çıktın. Etnik Kürt milliyetçiliği yapan HDP’nin kuyruğuna takıldın. Toplum senden ekonomik konularda çözüm önerileri duymak istiyordu, eğitim konusundan bir şeyler duymak istiyordu ama sen ‘HDP’yi küstürürüm’ diye ‘terörle mücadele etmeye devam edeceğim’ bile diyemedin.

Bu seçimin bir kazanını var bir kaybedeni, bu seçimin kaybedeni sensin. Kral çıplak, söylemeyelim mi? Artık koltuğu bırakması gereken bir genel başkansın. Seçimi o kaybetti ama bir de kazananlar oldu; Erdoğan kazandı, Erdoğan’ın beşli çeteleri vardı ya onlar kazandı, badem bıyıklı Davutoğlu kazandı, Babacan kazandı, sığınmacılar kazandı sığınmacılar. O, seçimi kaybetti muhalefet umutlarını kaybetti. Zam yağmuru başladı. Artık millet muhalefetten bile umudunu kesmiş durumda.

Seçimden sonra birileri böyle değişim şöyle olmalı, şu olmalı, bu olmalı… İpe un sermek için ağız ucuyla değişimden bahsediyorlar. Çıkıp benim gibi söyleyemiyorlar; değişim en tepeden başlamalı, 12’nci kattan başlamalı, genel başkandan başlamalı, tüzük değişikliğiyle devam etmeli diyemiyorlar.”

Anka Haber Ajansı