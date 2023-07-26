Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yüksek Disiplin Kurulu Kararı İle Chp’den İhraç Edildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yüksek Disiplin Kurulu Kararı İle Chp’den İhraç Edildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün toplanan Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) verdiği kararla, CHP’den ihraç edildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün toplanan Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) verdiği kararla, CHP’den ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 20 Temmuz Perşembe günü ‘kesin çıkarma cezası’ istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve beraberindeki 9 dosya için toplanmıştı. Özcan, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek savunmasını vermemişti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün CHP Genel Merkezi’nde toplandı. Yapılan açıklamada, Özcan’ın partiden ihraç edildiği bilgisi verildi. Açıklama, şöyle:

“Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca KESİN ÇIKARMA CEZASI verilmiştir.”

Anka Haber Ajansı

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