Bolu Kartalkaya Otel Yangını Komisyonu, 28 Şubat Cuma Günü, Grand Kartal Otel'de İncelemelerde Bulunacak

Bolu Kartalkaya Otel Yangını Komisyonu, 28 Şubat Cuma Günü, Grand Kartal Otel'de İncelemelerde Bulunacak

Bolu Kartalkaya Otel Yangını Komisyonu, komisyon başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok Başkanlığı'nda toplandı. AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin'in sunum yapacağı komisyon öncesinde konuşan Altınok, komisyon heyetinde yer alan milletvekillerinin, 28 Şubat Cuma günü yangının çıktığı otelde incelemelerde bulunacağını söyledi.

(TBMM) - Bolu Kartalkaya Otel Yangını Komisyonu, komisyon başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok Başkanlığı'nda toplandı. AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin'in sunum yapacağı komisyon öncesinde konuşan Altınok, komisyon heyetinde yer alan milletvekillerinin, 28 Şubat Cuma günü yangının çıktığı otelde incelemelerde bulunacağını söyledi.

TBMM'de kurulan "Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu”, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok Başkanlığı’nda toplantı.

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin'in sunum yapacağı komisyon öncesinde konuşan Komisyon Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, komisyon heyetinde yer alan milletvekillerinin, 28 Şubat Cuma günü, yanan otelde incelemelerde bulunmak için Kartalkaya'ya gideceğini duyurdu.

Anka Haber Ajansı

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