Bolu'da Köpek Saldırısında 2 Koyun Öldü, 6'sı Yaralandı

Bolu'da Köpek Saldırısında 2 Koyun Öldü, 6'sı Yaralandı

BOLU'da, ormandan geldiği belirtilen başıboş köpekler, tellerle çevrili alandaki koyunlara saldırıp, 2'sini öldürdü, 6'sını ise yaraladı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, ormandan geldiği belirtilen başıboş köpekler, tellerle çevrili alandaki koyunlara saldırıp, 2'sini öldürdü, 6'sını ise yaraladı.

Merkeze bağlı Yumrukaya köyünde önceki gün, başıboş köpekler Ayşe Ayçiçek'e (55) ait koyunların beslendiği alana, tellerin altından toprağı kazarak girdi. Köpeklerin saldırdığı 29 koyundan 2'si öldü, 6'sı ise yaralandı.

Olaya çok üzüldüğünü anlatan Ayşe Ayçiçek, "İçeri girdiğimde benim sesime dağıldılar. Koyunlardan 1'isi yatıyordu. Birkaç tanesini parçalamışlar" dedi.

Veteriner çağıracak maddi güçleri olmadığından yaralı 6 koyunu kendi imkanlarıyla tedavi ettiklerini belirten aile, hayvanlara saldıran köpeklerin bulunup gerekli önlemlerin alınmasını istiyor. (DHA)

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Bolu'da Köpek Saldırısında 2 Koyun Öldü, 6'sı Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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