Bolu’dan Chp Genel Merkezi’ne “Değişim Ve Adalet Yürüyüşü” Başlatan Tanju Özcan, Ankara İl Sınırına Ulaştı

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’dan Ankara’ya doğru başlattığı "Değişim ve Adalet" adı altındaki yürüyüşünde 90 kilometreyi geride bıraktı. Geceyi Ankara il sınırındaki karavanında geçirecek olan Özcan, 12 Temmuz'da, saat 17.00 civarında CHP Genel Merkezi önüne ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’dan CHP Genel Merkezi’ne başlattığı “Değişim ve Adalet” yürüyüşünün dördüncü gününde, 90 kilometreyi geride bıraktı. Sabah saatlerinde yola çıkan Özcan, her 5 kilometrede bir mola verdi. Özcan, yarım saatlik molaların ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti. Özcan, günün sonunda Ankara il sınırına ulaşarak Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezine kadar olan 180 kilometrelik yolu yarılamış oldu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE OLACAK

Ankara sınırında açıklama yapan Özcan, şunları söyledi:

“Katılan arkadaşlar beni çok mutlu etti. Onların motivasyonu bizi daha çok motive ediyor. Yoldan geçen araçların, sürekli olarak korna ile destek vermesi, yoğun bir şekilde; motivasyonumuzu, inancımızı artırıyor. Şu ana kadar katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Zaten günlük değişiyor, yoruluyorlar çünkü haliyle.

Bugün Ankara sınırında, gece molamızı vereceğiz. Şu an Ankara sınırına giriyoruz. Bundan sonra da sayımız hızla artarak, Ankara’ya doğru yolumuza devam edeceğiz. Bir aksilik olmazsa da çarşamba günü saat 17 sularında Genel Merkezin önünde olacağız. Tüm Türkiye’yi bekliyorum, değişimden yana olan insanları…”

Anka Haber Ajansı