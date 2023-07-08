Bolu’dan, Chp Genel Merkezine Yürüyen Tanju Özcan, Ankara Kızılcahamam’da

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu’dan Ankara’ya, "Adalet ve Değişim" adı altındaki yürüyüşünü sürdüren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara Kızılcahamam’da; “İnancımız her geçen gün artıyor. Şurada kaldı dört gün. Lütfen, Genel Merkez’in kapılarını kapatmasınlar. Partililere, evin kapısı kapatılmaz. Bu, kapının önünü göstermek demektir, ‘gidin’ demektir” dedi.

Bolu’dan Ankara’ya 3 Temmuz’da "Adalet ve Değişim" adı altında yürüyüş başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yürüyüşünde altıncı günü geride bıraktı. 130 kilometre yol kat eden ve Kızılcahamam’a ulaşan Özcan, burada verdiği molada açıklama yaptı. Tanju Özcan şunları söyledi:

“İnancımız her geçen gün artıyor. Şurada kaldı dört gün. Tabii, Genel Merkezi’ndeki panik de buna paralel olarak artmaya devam ediyor. Lütfen, Genel Merkez’in kapılarını kapatmasınlar. Partililere, evin kapısı kapatılmaz. Bu, kapının önünü göstermek demektir, ‘gidin’ demektir. Zaten bunu yapmaya çalıştığınızı biliyoruz, paniğinizi de anlıyoruz. Ama artık görevde kalmanız mümkün değil.

Sayın Genel Başkan’a sesleniyorum; lütfen attığınız son 10 tweetin altındaki yorumlara üşenmeden bir bakın. Kendi tweetinizde, konuyla alakası yok, ama insanların tamamına yakını sizi istifaya davet ediyor. Halk istememesine rağmen, CHP tabanı istememesine rağmen Atatürk’ün koltuğunda oturmaya devam edemezsiniz. Kaybettiniz. Lütfen gereğini yapıp çekilin. Dört gün sonra da zaten Genel Merkez’in önünde büyük kitleler, sizi istifaya davet edecek. Kendinize bunu yaptırmayın.

Özcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kendisine yönelik sözleri ile ilgili de şunları söyledi:

"Parti sözcüsü artık ne yapacağını şaşırdı. Saçmalamaya başladı. Benim ipimin Erdoğan’da olduğunu, bu yürüyüşü Erdoğan destekliyormuş imajı yaratacak sözler söyledi. Ben kendisini kınadım dün sosyal medyadan ve dedim ki "Sana 24 saat süre veriyorum. Saray’la, Sayın Erdoğan ve ekibinden birileriyle herhangi bir görüşmem olmuş mu olmamış mı? Eğer olmuşsa ben kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım" dedim. "Olmadıysa sen namussuz ve şerefsiz bir adamsın' diye söyledim. Böyle iftira atılmaz. Sayın Erdoğan’ın bana 4,5 yıldır çektirmediğini bırakmadı. Defalarca müfettiş geldi. Türkiye’de en çok müfettiş gelen belediye başkanı benim. En çok uğraştığı belediye başkanı benim. En son Tayyip Erdoğan ile beni yan yana getirebilirsiniz. Siz onu koltukta tutmakla görevlisiniz. Ben de o görevi sizden aldırmaya çalışıyorum. Yani sizi değiştirerek aslında Erdoğan’ı değiştirmeye çalışıyorum. Erdoğan kesin bunun farkındadır da şimdi tutunacak dal arıyorlar, panik halinde. Erdoğan bizi destekliyormuş. Erdoğan’ı siz zaten oraya getirdiniz. Siz tekrar seçtirdiniz diye biz sizi değiştirmeye geliyoruz oraya. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok, Sayın Öztrak."

Anka Haber Ajansı