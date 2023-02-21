Borçlar ertelenecek denilmişti! Depremzedenin hesapları 'vergi borcu' nedeniyle bloke edildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük yıkıcı depremin ardından kredi, kredi kartı, SGK prim borçları ve vergi ödemelerinin 6 ay erteleneceği duyurulmuştu. Kahramanmaraş'ta bir depremzede, SGK prim borcu nedeniyle banka hesaplarına el konulduğu iddia etti. İddiaya göre sadece kendisinin değil, birçok depremzedenin de hesapları bloke edildi.

Cumhuriyet’e ulaşan Hamdi Koç isimli depremzede bir yurttaş vergi borcundan dolayı eşinin hesabındaki 11 bin 104 TL’nin vergi dairesi tarafından çekildiğini belirtti. Koç, “İşyerimizden kaynaklı vergi borcumuz vardı. Hesabımızdaki para depremden sonra eşin dostun bize destek amaçlı yolladığı paraydı. Evimiz oturulmaz durumda. İzmir’e arkadaşımızın yanına geldik. Burada yeni ev ve iş bakıyoruz” dedi.

Avukat Ali Habip, uygulamanın hukuksuz olduğunu vurguladı. Habip, “Normalde bu borçlar ‘Mücbir’ sebepler dolayısıyla ertelenmişti. Ancak şu an depremzedelerin hesaplarındaki paralar çekiliyor” dedi. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Aldığımız bilgiye göre uygulanan hacizler deprem öncesi konulan hacizlerdir. Afet döneminde uygulamaya devam edilen işlem kabul edilemez. Bir an önce bu kabul edilemez uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulunuyor ve tüm kamu borçlarının ivedilikle silinmesini talep ediyoruz” ifadeleleri yer aldı.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr