Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, Kadınlarla Buluştu: "Önceliğimiz Bornova'ya Kreşler Açmak"

CHP Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, Doğanlar ve Mevlana’da yaşayan kadınlarla bir araya geldi, Bornova’nın tüm mahallelerini kapsayacak şekilde kreşler kuracaklarını söyledi. Doğanlar Mahallesi Düğün salonunda kadınlarla buluşan ve sosyal belediyeciliğe vurgu yapan Temiz, “Bornova’mızda kreşler açmak bizim en büyük vaadimiz. Çocuklarınız bize emanet. Türkiye’nin en fazla kreşe sahip ilçe belediyesi olmak istiyoruz. Açacağımız kreşlerde de kadın istihdamına öncelik vereceğiz” dedi.

CHP Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, Doğanlar ve Mevlana’da yaşayan kadınlarla bir araya geldi, Bornova’nın tüm mahallelerini kapsayacak şekilde kreşler kuracaklarını söyledi. Doğanlar Mahallesi Düğün salonunda kadınlarla buluşan ve sosyal belediyeciliğe vurgu yapan Temiz, “Bornova’mızda kreşler açmak bizim en büyük vaadimiz. Çocuklarınız bize emanet. Türkiye’nin en fazla kreşe sahip ilçe belediyesi olmak istiyoruz. Açacağımız kreşlerde de kadın istihdamına öncelik vereceğiz” dedi.

CHP Bornova Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklayan Güney Temiz, Bornova’da gerçekleştirecekleri projeleri Bornovalı kadınlar, esnaflar ve Demokratik Toplum Örgütleriyle yaptığı toplantılarda detaylıca anlattı. Temiz, Bornova’da daha sürdürülebilir bir kent hayatı oluşturmayı hedeflediklerini, önceliklerinin ise kadın istihdamı ve mutlu çocuklar olduğunu açıkladı.

“MAHALLESİNİN İHTİYAÇLARINI KİMSE SİZDEN DAHA İYİ BİLEMEZ”

Dernek ziyaretleri ve saha çalışmalarına devam eden CHP Bornova Belediye Başkan Aday adayı Temiz, “İnsanca yaşamın güvence altına alındığı, toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit, adil ve söz verdiğimiz zamanda yararlanabildiği bir anlayışı egemen kılmak için çıktık yola. Kamu bilinci sorumluluğu ile hizmet kalitesini artıracak ve dezavantajlı grupların, yurttaşların faydalanabileceği bir yönetim anlayışını sergileyeceğiz. Bugün burada sizlerle nasıl ortak hareket edeceğimizi konuşmaya, nasıl koordine olacağımızla ilgili fikir alışverişi yapmaya geldik. Mahallesinin ihtiyaçlarını kimse sizden daha iyi bilemez. Mahallesiyle ilgili kimse sizden fazla söz sahibi olmayacak. Hayata geçireceğimiz Açık Kapı Uygulaması ve Vatandaş Katılım Birimi ile muhtarlarımızla ve yurttaşlarımızla mahallelerimizde bir araya gelecek talep toplama toplantıları gerçekleştireceğiz. Bir nevi halk meclisleri oluşturacağız” dedi.

“ÇOCUKLARINIZ BİZE EMANET”

Bornova’da kreşler açmanın en büyük vaatleri olduğunu dile getiren Temiz, “Türkiye’nin en fazla kreşe sahip ilçe belediyesi olmak istiyoruz. Çocuklarınız bize emanet. Çağdaş ve bilimsel bilgiyi rehber edinen bir müfredatla yavrularımızın aydınlık gelişimine katkıda bulunacağız. Ata’mızın, ‘En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir’ sözünü görev süremiz boyunca aklımızdan çıkarmayacağız. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımını teşvik etmek için de kreşlerimizde çalışacak insanları ekonomik açıdan, sosyal açıdan dezavantajlı kadınlar arasından liyakat esasına göre belirleyeceğiz. Bornova'da yaşayan ve özellikle çalışan kesimin en büyük ihtiyacına asla kayıtsız kalmayacağız. Çocuklarımızın uluslararası sözleşmelerle garanti altına alınan tüm haklarından yararlanabileceği bir Bornova hayali kuruyoruz. Bunun için, çocuk yaratıcılığının özgürce dile getirilebildiği katılımcı süreçler tasarlayarak onları planlama, yönetim ve tasarım süreçlerine katacak, çocuk refahına ilişkin sorunların çözümü için ebeveyn destek mekanizmaları geliştireceğiz. Çocuklarımızın derin yoksulluğun etkilerinden uzak tutmak için çalışacağız. Beslenme ve kıyafet gibi yaşamsal destekleri sağlamak olmazsa olmazımız olacak” dedi.

“AYDINLIK BİR BORNOVA KADINLARIN ELİNDE YÜKSELECEK”

Temiz, sözlerini şöyle sonlandırdı: “İnanıyorum aydınlık bir Bornova kadınların elinde yükselecek; mutlu ve huzurlu bir kenti kadınlarla birlikte inşa edeceğiz. Sizler, kadınlar toplumu şekillendiren en önemli yapı taşınız. Bugün burada olduğunuz için, çağrımıza kayıtsız kalmadığınız için çok teşekkür ederim. Kendimi size, annelerime, ablalarıma emanet ediyorum.”

Anka Haber Ajansı