Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova İçin Yeniden Adaylık Başvurusunda Bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova Belediye Başkanlığı için yeniden adaylık başvurusunda bulunduğunu açıkladı. İduğ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili bir soru üzerine de “Ben Bornova Belediye Başkanıyım, Bornova için müracaat ettim, parti üst yönetiminin alacağı her türlü karara açığım. Gerekli kararları bekleyeceğiz” dedi.

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova Belediye Başkanlığı için yeniden adaylık başvurusunda bulunduğunu açıkladı. İduğ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili bir soru üzerine de “Ben Bornova Belediye Başkanıyım, Bornova için müracaat ettim, parti üst yönetiminin alacağı her türlü karara açığım. Gerekli kararları bekleyeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 21 Kasım itibarıyla başlayan aday adaylığı başvurularının son gününde, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, beraberindeki Bornovalı muhtar heyetiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile bir araya gelen İduğ, ilçe başkanlığına Bornova için adaylık başvurusu yaptığını açıkladı.

“GEREKLİ KARARLARI BEKLEYECEĞİZ”

İduğ, görüşme sonrası gazetecilerin “Aday adaylığı başvurularının son gününde CHP İzmir İl Başkanlığına gelmeniz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına mı aday oluyorsunuz sorusunu gündeme getirdi. Büyükşehir mi Bornova mı” sorusu üzerine; “Ben Bornova Belediye Başkanıyım, Bornova için müracaat ettim. Parti üst yönetiminin alacağı her türlü karara açığım. O açıdan Bornova’da dosyamı verdim, gerekli kararları bekleyeceğiz” diye konuştu.

Bornova’daki aday adaylığına olan yoğun ilgiyle ilgili de İduğ, “Partimize olan talep olarak değerlendiriyorum, umut vaat ediyor demek ki” ifadelerini kullandı. İduğ, “Bornova’da bu kadar aday bolluğu içerisinde, ön seçim olursa sandıktan çıkacağınızı düşünüyor musunuz” sorusunu ise “Tabii ki o cesareti göstermesem aday dosyasını vermezdim” diyerek yanıtladı.

Anka Haber Ajansı