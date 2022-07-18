Boş Binanın Yıkımı Sırasında Üzerine Kolon Devrildi

Boş Binanın Yıkımı Sırasında Üzerine Kolon Devrildi

ESKİŞEHİR'de, 4 katlı boş binanın yıkımı sırasında üzerine kolon devrilen U.B. (17) yaralandı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, 4 katlı boş binanın yıkımı sırasında üzerine kolon devrilen U.B. (17) yaralandı. Hastaneye kaldırılan U.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı boş bir binanın yıkımı sırasında U.B.'nin üzerine kolon devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredekilerin yardımıyla kolonun altından çıkarılan U.B., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. U.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Boş Binanın Yıkımı Sırasında Üzerine Kolon Devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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