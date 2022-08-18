Boşanma Aşamasındaki Eşi İle Kayınpederini Öldürüp, 2 Baldızını Ağır Yaraladı (2)

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu ile babası Şemsettin Çelik'i tabancayla vurarak öldüren, 2 baldızını da ağır yaralayan Recep Uslu'nun, daha önce Batman'da aralarında çıkan tartışmada karısını bıçaklayıp,...

BERİVAN'I DAHA ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu ile babası Şemsettin Çelik'i tabancayla vurarak öldüren, 2 baldızını da ağır yaralayan Recep Uslu'nun, daha önce Batman'da aralarında çıkan tartışmada karısını bıçaklayıp, şikayetçi olmaması için de darbettiği ortaya çıktı.

Öte yandan polis ekiplerinin, Recep Uslu'nun cinayetleri gerçekleştirdikten sonra kaçırdığı 3 çocuğu M.U., F.U. ve A.E.U.'yu güvenli teslim aldığı belirtildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı