Boya Yaparken Balkondan Düşerek Ağır Yaralandı

Boya Yaparken Balkondan Düşerek Ağır Yaralandı

KIRIKKALE'de balkonda boya yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen 20 yaşındaki Ahmet S. ağır yaralandı.

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de balkonda boya yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen 20 yaşındaki Ahmet S. ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın birinci katında oturan Ahmet S., evinin balkonunda boya yaptığı sırada dengesini kaybederek toprak zemine düşerek yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ahmet S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Boya Yaparken Balkondan Düşerek Ağır Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Silahını Temizlerken Kazara Babaannesini Vurdu
Silahını Temizlerken Kazara Babaannesini Vurdu
Şişli'de Gece Bekçilerine Yönelik Saldırı; 1 Bekçi Şehit, 4 Bekçi Yaralı
Şişli'de Gece Bekçilerine Yönelik Saldırı; 1 Bekçi Şehit, 4 Bekçi Yaralı
Otomobilin Çarptığı Elektrikli Bisikletteki Anne-oğul Hayatını Kaybetti
Otomobilin Çarptığı Elektrikli Bisikletteki Anne-oğul Hayatını Kaybetti
Mardin'de Katliam Gibi Kaza: 20 Ölü, 26 Yaralı (7)
Mardin'de Katliam Gibi Kaza: 20 Ölü, 26 Yaralı (7)
Başına Yorgun Mermi İsabet Eden 10 Yaşındaki Musa Yaralandı
Başına Yorgun Mermi İsabet Eden 10 Yaşındaki Musa Yaralandı
Mardin'de Katliam Gibi Kaza: 19 Ölü, 26 Yaralı (6)
Mardin'de Katliam Gibi Kaza: 19 Ölü, 26 Yaralı (6)
Tünelde Takla Atan Otomobilden Fırlayan Sürücü Ağır Yaralandı
Tünelde Takla Atan Otomobilden Fırlayan Sürücü Ağır Yaralandı