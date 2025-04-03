Boykot Çağrısı Soruşturmasında 16 Gözaltı Kararı, 10 Gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart operasyonları, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan genel boykot çağrısıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 10'unun gözaltına alındığı öğrenildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart operasyonları, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan genel boykot çağrısıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 10'unun gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "2 Nisan boykotu"yla ilgili yapılan açıklamada, "Bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık (TCK md. 122/1-d) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK md. 216) suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Soruşturma kapsamında, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 10'unun da gözaltına alınarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltına alınanların, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.

Anka Haber Ajansı