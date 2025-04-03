Boykot Çağrısı Soruşturmasında Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu Da Gözaltına Alındı

19 Mart operasyonları, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan genel boykot çağrısıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi. Oyuncular Sendikası, "Soruşturmanın içeriğine dair bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz. Avukatlarıyla iletişim halindeyiz. Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir." açıklamasını yaptı.

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonları, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan genel boykot çağrısıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi. Oyuncular Sendikası, "Soruşturmanın içeriğine dair bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz. Avukatlarıyla iletişim halindeyiz. Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir." açıklamasını yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "2 Nisan boykotu"yla ilgili yapılan açıklamada, "Bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık (TCK md. 122/1-d) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK md. 216) suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Soruşturma kapsamında, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 11'inin gözaltına alınarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınanların, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.

"Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir"

Öte yandan gözaltına alınanlar arasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi. Oyuncular Sendikası gözaltı haberlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz, meslektaşımız, arkadaşımız Cem Yiğit Üzümoğlu bu sabaha karşı gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın içeriğine dair bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz. Avukatlarıyla iletişim halindeyiz. Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir." denildi.

Anka Haber Ajansı