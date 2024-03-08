Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, Ticaret Odası Meclis Üyeleri İle Buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, beraberindeki CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, Belediye Meclis ve İl Genel Meclis Üyesi adayları ile birlikte, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti, Ticaret Odası Meclis Üyeleri ile buluştu.

Bozüyük Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, beraberindeki CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, Belediye Meclis ve İl Genel Meclis Üyesi adayları ile birlikte, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti, Ticaret Odası Meclis Üyeleri ile buluştu.

Ticaret Odası Başkanı Veli Çelik, Başkan Bakkalcıoğlu’na oda faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Çelik, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki su depoları ihaleleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. Çelik'in Gümrük Müdürlüğü’nün de faaliyete geçeceğini belirtmesi üzerine Başkan Bakkalcıoğlu, “Gümrük Müdürlüğü'nün kurulması büyük bir adımdı ama artık işlevinin başlaması çok önemliydi. Bu müjde çok sevindirici, güzel bir haber” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası’nın sanayi kenti olan Bozüyük’te çok önemli olduğunu belirten Başkan Bakkalcıoğlu, şunları söyledi:

“Bizim de herhangi bir anda herhangi bir noktada ortak çözümü aramada da diyaloğumuz eskiden gelen geleneğimiz çerçevesinde sürecek. Ama beni üzen taraf Organize Sanayi'nin yönetiminde Belediye ve Ticaret Odası'nın olmamasıdır. Bu son derece rahatsız edici. Belediye ve Ticaret Odası yönetimden çıkmış durumda. Onun için Organize Sanayi ile Belediyenin diyaloğu, Belediyenin oradaki müdahale imkânları sıfır kadar az. Organize Sanayi Bölgemizin dolduğu bilgisi var, ikincisi kurulacaksa mutlaka yönetiminde Ticaret Odası ve Sanayi Odası ile Belediye yer almalı diye düşünüyorum. Bu konuda ortak eylemimiz olmalı. Vilayete, Vali Beye ve Özel İdare'ye bu konunun Belediye ve Ticaret Sanayi Odası olmazsa olmazını söyleyelim diyorum. Hatta eğer bu konuda tam bir başarı elde edilmezse iki kurumumuzdan Belediye veya Ticaret ve Sanayi Odamızdan birinin olması bile bizim için yeterli. Yani orada ne tür gelişmelerinin olacağına Bozüyüklü insanların, seçilmiş oda yöneticileri veya belediye yöneticilerinin hâkim olması gerektiğine inanıyorum.”

Başkan Bakkalcıoğlu daha sonra ilçe genelinde gerçekleştirdiği projeler ile yaptırılmayan, engellenen projeleri ve yeni dönemde yapmak istediği projeler hakkında bilgiler verdi. BOZPARK, Devlet Demiryolları üst geçidi, 1000 kişilik Kongre Merkezi projelerini anlatan Başkan Bakkalcıoğlu, eski balık hali bölgesinde yapılacak Sinema Salonu ve Gençlik Merkezi projesi, 4 Eylül, Yeşilkent ve İçköy Mahallesi’ne yapılan tesisler, belediyenin kültürel ve sportif etkinlikleri, tiyatro çalışmaları, Türk Sanat ve Halk Müziği Koroları'nın çalışmaları, Sanatevi Atölyeleri ve etkinlikleri ile Atık Su Tesisi Yapımı projesi, Güneş Enerjisi projesi ve son olarak Tramvay projesi hakkında da detaylı bilgiler verdi.

Başkan Bakkalcıoğlu’nun bilgilendirmesinin ardından ziyaret, soru cevapla tamamlandı.

Anka Haber Ajansı