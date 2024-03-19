Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu’ndan Esnaf Ziyareti

Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu’ndan Esnaf Ziyareti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı Ali Özdemir, İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, yeni dönem belediye ve il genel meclis üyesi adayları ile Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazarı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı Ali Özdemir, İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, yeni dönem belediye ve il genel meclis üyesi adayları ile Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazarı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, pazarın sebze ve meyve bölümündeki tezgâhları tek tek ziyaret ederek, esnafa ‘hayırlı ramazanlar ve bereketli kazanç’ temennisinde bulundu, talep ve şikâyetlerini dinledi.

Pazardan alışveriş yapan vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayan Başkan Bakkalcıoğlu, daha sonra Doğan Reklam ve Tasarım Hizmetleri ile Bizim Bozüyük İnternet Sitesi’nin sahibi Çağlayan Doğan’ı da ofisinde ziyaret etti.

Anka Haber Ajansı

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