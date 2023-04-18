Bozüyük’te Chp’ye Yeni Üye Olanlara Rozetleri Takıldı

Bozüyük’te Chp’ye Yeni Üye Olanlara Rozetleri Takıldı

Bozüyük’te CHP’ye yeni üye olanlara parti ilçe binasında düzenlenen törenle rozetleri takıldı. Törene, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da katıldı.

Bozüyük’te CHP’ye yeni üye olanlara parti ilçe binasında düzenlenen törenle rozetleri takıldı. Törene, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da katıldı.

CHP İlçe Binası’nda CHP’ye yeni katılanlar için düzenlenen törene Başkan Bakkalcıoğlu’nun yanı sıra CHP Bilecik Milletvekili ve Milletvekili adayı Yaşar Tüzün, CHP Milletvekili adayı Vedat Kazıcı, CHP İl Başkanı Metin Yaşar, İlçe Başkanı İhsan Esel, Kadın Kolları Başkanı Serpil Demirörs, CHP İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Elmas, CHP’li Belediye Meclis üyeleri ve partililer katıldı.

14 Mayıs seçimlerinin önemine de değinilen törende milletvekili adayları kendilerini tanıtarak projelerini anlattı. CHP Bilecik Milletvekili ve Milletvekili adayı Yaşar Tüzün partinin yeni üyelerine “Biz büyük bir aileyiz, sizlerde CHP ailemize hoşgeldiniz, partimize üyeliğiniz hayırlı olsun” dedi.

Anka Haber Ajansı

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