Btp Genel Başkanı Baş: "Bu Ülkenin Zenginlikleri Sizin Grubunuza Peşkeş Çekildi, Neredeydin Tüsiad?"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin 9. Olağan Eskişehir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "TÜSİAD bugüne kadar ne yaptıysa AK Parti'ye yaramıştır. Sizin 20 yıldan beri yediğiniz içtiğiniz bir gidecek, her işte berabersiniz ama çıkacaksınız, bugün eleştireceksiniz. Eleştirmek hepimizin hakkı, siz de eleştiriniz, çok güzel… Peki siz eleştirdiğiniz zaman bunun AK Parti'ye bir kan olarak döneceğini ben öngörüyorum da siz niye öngöremiyorsunuz? Bu ülkenin zenginlikleri sizin gru

(ESKİŞEHİR) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin 9. Olağan Eskişehir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "TÜSİAD bugüne kadar ne yaptıysa AK Parti'ye yaramıştır. Sizin 20 yıldan beri yediğiniz içtiğiniz bir gidecek, her işte berabersiniz ama çıkacaksınız, bugün eleştireceksiniz. Eleştirmek hepimizin hakkı, siz de eleştiriniz, çok güzel… Peki siz eleştirdiğiniz zaman bunun AK Parti'ye bir kan olarak döneceğini ben öngörüyorum da siz niye öngöremiyorsunuz? Bu ülkenin zenginlikleri sizin grubunuza peşkeş çekildi, özelleştirildi, neredeydin TÜSİAD?" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş partisinin 9. Olağan Eskişehir İl Kongresine katıldı. Fahri Gürgenburan’ın BTP Eskişehir İl Başkanı seçildiği kongrede konuşan Baş, şunları kaydetti:

“Türkiye'de eleştirmenin adı cumhurbaşkanına hakaret olmuş. İktidarın yanlışlarını ortaya koymanın adı halkı kin ve düşmanlığa tahrik olmuş. İktidarın yanlışını ortaya koyuyorsun, sana dönüp diyorlar ki ’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettin’. Eleştiriyorsun ‘Cumhurbaşkanına hakaret ettin’ diyorlar. Her devletin öyle veya böyle hukuku vardır. Buradaki sorun şudur; kimin hukuku? Bu hukukun öncelediği, üstün gördüğü şey kimin kârı, kimin menfaati?

“İktidara gıcıklık olsun diye muhalefet yapmıyoruz”

Biz 23 yıldır hangi konuda sizinle ters düştüysek haklı çıktık. Biz haklı olduğumuz için itiraz ediyoruz. Türkiye’de öyle bir durum gelişmiş ki hayretle bu manzarayı izliyorum. Sanki muhalefet olarak bizler iktidara gıcıklık olsun diye siyaset yapıyoruz, gıcıklık olsun diye muhalefet ediyoruz. Biz bir şeylerin yanlış olduğunu gördüğümüz için muhalefet ediyoruz, bunun düzelmesini istediğimiz için konuşuyoruz.

Cumhurbaşkanı'mız eğer aday olursa 4'üncü kez aday olacak. İlk adaylığı ne zaman? İlk adaylığı 2014, 2'nci adaylığı 2018, 3'üncü adaylığı 2023. Bunların tamamında millet sandığa gidip oy verip Cumhurbaşkanı seçti. Demek ki Cumhurbaşkanı bugüne kadar 3 kez aday oldu ve 3 kez seçildi. Ana muhalefetin, ‘Gerekirse Erdoğan'ı yeneriz’ diye bir söylemi var. Biz, ‘Erdoğan'ı yenebilirsiniz yenemezsiniz’ tartışmasını yapmıyoruz. Anayasaya göre hani iktidarın tanımadığını söylediğiniz anayasa! Buna sürekli itirazlar geliştiriyoruz. Dolayısıyla sizin nerede durmanız lazım; anayasal zeminden ayrılmamanız lazım.

“Her vatandaşa düşen anayasaya uymaktır”

Anayasada bir kişinin 3'üncü kez aday olabilmesi için tek istisna, yenilenen seçim olarak görülür, erken seçim olarak yazmaz. Yenilenen seçim nedir? Şu anki görev süresi bitmeden bir önceki seçimin tekrar yapılmasıdır. Şimdi eğer erken seçimi yenilenen seçim olarak algılıyorsanız ve bu seçimde Cumhurbaşkanı bir daha aday olabiliyorsa o gün seçilecek olan milletvekilleri bugün 28'inci dönemi yaparken, o gün 29'uncu dönem mi olacaklar, yoksa 28'inci dönem mi olacaklar, ne olacak? 29'uncu dönem olacaklar. Bu ne demek? Bu yeni bir seçim demek. Milletvekilinin dönem sayısı 28'den 29'a çıkıyor ama Cumhurbaşkanının yenilenen seçim olduğu için tekrar aday olabildiğini iddia ediyorsunuz, bu nasıl bir tutarsızlık. Bunu dediğiniz zaman, ‘Buna nasıl engel olacağız’ diyorlar. Bakın arkadaşlar Cumhurbaşkanın adaylığına engel olacak makam değiliz. YSK değiliz ki ‘Hayır olamaz’ diyelim. O YSK'nın işi, beni ilgilendirmez ama Türkiye'de AK Partili bile olsa her vatandaşa düşen anayasaya uymaktır, anayasayı takip etmektir. Ama ne yazık ki gözlemlerimi söylüyorum muhalefetin derdi burası değil, muhalefetin tek bir derdi var o da ana muhalefette iktidar kalmak.

“Asıl yapı futbolda değil siyasette”

Hani ‘Futbolda yapı var’ diyorlar ya. Ne futbolu, sen asıl siyasetteki yapıyı gör. Hem iktidarıyla hem muhalefetiyle sosyal medyada troller. Bakın akşamları tartışma programları izlersiniz; hep aynı isimler, hep aynı yorumcular, hep aynı yorumlar. Bu ülkede bu konuları konuşabilecek başka perspektiften bakabilecek insan yok mu? Ben size açık söylüyorum; Bağımsız Türkiye Partisi'nin kadroları, genel başkan yardımcıları, MYK üyeleri bunların hepsinin tozunu attırabilecek insanlar, ama oralara çıkarılmıyorlar. Niye çıkarılmıyor? Efendim anketlerde X parti şöyleymiş… Bakın bu anketçilere sesleniyorum; önümüzdeki ilk anketi reel ve somut açıklayın, BTP’nin de bir oyu varsa da onu oraya yazın, aksi halde hepinizin ipliğini pazara çıkarırım. Ben sizin nasıl iş yaptığınızı çok iyi biliyorum. Bu ülkede yaşananların tek sorumlusu ne yazık ki iktidar değildir. Bu ülkede yaşananların sorumlusu hem iktidardır hem muhalefettir.

“TÜSİAD bugüne kadar ne yaptıysa AK Parti'ye yaramıştır”

TÜSİAD’da bir şeyler söylendi, ortalık karıştı. O zaman ‘İktidar aradığını buldu. Mağduriyet arıyor ya, dış güçlerle bağlantılı bir irade arıyor ya, buldu işte’ dedim. TÜSİAD bugüne kadar ne yaptıysa AK Parti'ye yaramıştır. Bunu size hiçbir siyasetçi söylemeyecek, yine bir tek bu kardeşiniz söyleyecek. TÜSİAD ne yaptıysa AK Parti'ye yapmıştır. TÜSİAD'ın o en zengin kuruluşları en çok iş birliğini o siyasi holding ile yapar, adını söylemeyeyim, biliyorsunuz, holdingleşmiş siyasetle yapıyor. Sizin 20 yıldan beri yediğiniz içtiğiniz bir gidecek, her işte berabersiniz ama çıkacaksınız bugün eleştireceksiniz. Eleştirmek hepimizin hakkı, siz de eleştiriniz, çok güzel… Peki siz eleştirdiğiniz zaman bunun AK Parti'ye bir kan olarak döneceğini ben öngörüyorum da siz niye öngöremiyorsunuz? Yoksa öngörmek mi istemiyorsunuz, yoksa ters psikoloji mi yapıyorsunuz?

“2017 ve 2010 referandumlarında neredeydin ey TÜSİAD?”

Eğer siz bu iktidardan çok rahatsızdıysanız gireydiniz bir yere siyaset yapsaydınız. Neymiş, TÜSİAD’a göre Türkiye'de hukuk problemliymiş. 2017 referandumunda neredeydin ey TÜSİAD? 2010 referandumunda neredeydin TÜSİAD? Bu ülkenin madenleri peşkeş çekildi, neredeydin TÜSİAD? Bu ülkenin fabrikaları kapatıldı, neredeydin TÜSİAD? Bu ülkenin zenginlikleri sizin grubunuza peşkeş çekildi, özelleştirildi, neredeydin TÜSİAD? Şimdi mi geldi aklın başına, şimdi mi geldi? Ne oldu sıra sana mı geldi?

“Ben ifadeye tek başıma gittim, ben ifadeden tek başıma çıktım”

Bu kardeşiniz siyasi parti yöneticileri arasında ilk defa gecenin ikisinde soruşturma açıldı haberiyle Türkiye’ye anlatılan kişidir. Ben ifadeye tek başıma gittim, ben ifadeden tek başıma çıktım. Ben milletime her daim hizmet ederim ama o yalnızlığı da bir gün dahi unutmam, bunu da o siyaset bilsin."

Mustafa Şükür Aycı BTP’ye katıldı

Gelecek Partisi'nden istifa eden Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Şükür Aycı, Bağımsız Türkiye Partisine katıldı. Mustafa Şükür Aycı’ya parti rozetini BTP lideri Hüseyin Baş taktı.

Anka Haber Ajansı